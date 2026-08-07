Tacikistan'da İşitme Engelli Çocuklar İçin Sanat Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tacikistan'da İşitme Engelli Çocuklar İçin Sanat Projesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA'nın projesiyle işitme engelli çocukların eğitim ve sanatsal ifade imkanları geliştirildi.

Tacikistan'ın Rudaki ilçesinde işitme engelli çocukların eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve sanat yoluyla kendilerini ifade edebilmelerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen proje tamamlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Rudaki İşitme Engelliler Yatılı Okulu'nda uygulanan "Sanatla Engelleri Aşıyoruz" projesi, okulun fiziki altyapısının güçlendirilmesi, öğrencilerin sanatsal becerilerinin geliştirilmesi ve işaret dili farkındalığının artırılması hedefleri doğrultusunda hazırlandı.

Proje kapsamında okul binasına işitme engelli öğrencilerin kullanımına uygun ışıklı ikaz ve yönlendirme tabelaları yerleştirildi. Böylece öğrenciler ve öğretmenlerin derslerin başlangıç ve bitiş saatlerini ve okulda yapılan çeşitli duyuruları görsel olarak takip edebilmesine imkan sağlandı.

Öğrencilerin sanatsal faaliyetlere düzenli katılımını sağlamak amacıyla okul bünyesinde kalıcı bir resim ve sanat atölyesi de kuruldu. Atölye için gerekli ekipman ve sanat malzemeleri TİKA tarafından temin edilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Türkiye'den gelen uzman eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen sanat ve drama etkinliklerinde çocuklar, resim ve yaratıcı sanat çalışmalarının yanı sıra drama faaliyetlerine de katıldı. Öğrenciler bu çalışmalarla yeni beceriler kazanırken duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etme fırsatı buldu.

Program süresince hazırlanan çalışmalar, kapanış etkinliğinde sergilendi. Öğrenciler yaptıkları resimleri davetlilerle paylaşırken drama eğitimlerinde kazandıkları becerileri de sahne performanslarıyla ortaya koydu.

Projenin tamamlanmasının ardından Tacikistan temasları kapsamında Rudaki İşitme Engelliler Yatılı Okulu'nu ziyaret eden TİKA Başkanı Abdullah Eren de öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların hazırladığı sanatsal çalışmaları inceleyen Eren, öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliklere eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu.

Dünyanın ilk tam erişilebilir çizgi filmi: Gigi

Projenin önemli çıktılarından biri de "Gigi Tacikistan'da" adlı animasyon filmi oldu. Tacik işaret diliyle hazırlanan ilk çizgi film olma özelliğini taşıyan yapımın tanıtımı başkent Duşanbe'de gerçekleştirildi.

Yaklaşık 10 dakikalık "Gigi Tacikistan'da" filmi, Türkçe seslendirme ve Türk işaret dilinin kullanıldığı versiyonun yanı sıra Tacikçe seslendirme ve Tacik işaret dilinin yer aldığı versiyonuyla çocuklarla buluştu.

İşitme engelli bir çizgi film karakteri olan Gigi, işaret diliyle iletişim kurarken animasyonda kullanılan seslendirme sayesinde işaret dili bilmeyen çocuklar da filmi takip edebiliyor. Yapımda, görme engelli çocukların içeriğe erişebilmesi için filmin doğal akışını bozmayacak şekilde sesli betimlemelere de yer veriliyor.

Bu özellikleriyle animasyon, işiten, işitmeyen, gören ve görmeyen çocukların aynı içeriği eş zamanlı olarak izleyebilmesine imkan sağlıyor. Gigi'nin, bütün çocukların aynı ekranda buluşabilmesini amaçlayan "Türkiye'nin ve dünyanın ilk tam erişilebilir çizgi film evreni" olarak geliştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacikistan'da İşitme Engelli Çocuklar İçin Sanat Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 17:38:42. #7.12#
SON DAKİKA: Tacikistan'da İşitme Engelli Çocuklar İçin Sanat Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.