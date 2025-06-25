Tahran'a Dönüşler Hızlandı

Ateşkesle birlikte hayatın normalleşmeye başladığı İran'ın başkenti Tahran'a geri dönüşler hız kazandı. Trafikte yoğunluğun önüne geçmek için Tahran ile kuzeydeki kentler arasındaki yollarda tüm şeritler başkente geliş için ayrıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran-Çalus otoyolunda trafik tek yönlü hale getirildi.

Ülkenin kuzeyinden Tahran'a yoğun dönüşlerin başlamasıyla birlikte Tahran-Çalus yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Trafik Polisi Müdürlüğü, söz konusu yolda oluşan yoğunluğu önlemek için yolun Tahran'dan ülkenin kuzeyine gidiş yönünü kapattı. Trafik kuzeyden Tahran'a doğru yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarının artması üzerine başkent sakinleri daha çok ülkenin kuzeyinde bulunan şehirlere gitmişti.