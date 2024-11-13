Tahran'da 37. El Sanatları Fuarı Açıldı

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İran'ın başkenti Tahran'da 37. Ulusal El Sanatları Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri ile çok sayıda sanatçı ve ziyaretçiler katıldı.

Ülkenin birçok bölgesinden geleneksel el sanatlarının yer aldığı fuarda açılan stantlarda minyatür, ahşap ve oyma sanatları, çömlekçilik, telkari gibi yüzyıllardır sürdürülen birçok el sanatı sergilendi.

Fuara ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. ???????