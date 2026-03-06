Tahran'da ABD ve İsrail Aleyhine Gösteri - Son Dakika
Tahran'da ABD ve İsrail Aleyhine Gösteri

Tahran\'da ABD ve İsrail Aleyhine Gösteri
06.03.2026 14:45
İran'da cuma namazı sonrası ABD ve İsrail'e karşı yapılan gösteride binlerce kişi katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da, İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde ???????kılınan cuma namazının ardından ABD ve İsrail aleyhine gösteri düzenlendi.

Tahran'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubattan sonraki ilk cuma namazı kılındı.

Binlerce İranlının katıldığı namazda ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atılırken hutbede, "Hamaney'in intikamının alınacağı" mesajı verildi.

Namaz sonrası bölgeden ayrılmayan kalabalık, "ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm, İngiltere'ye ölüm", Zafere kadar savaş savaş", "Sonuna kadar durmayacağız, ne uzlaşı ne teslimiyet" sloganları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

İran emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestolar, olaysız şekilde son buldu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da ABD ve İsrail Aleyhine Gösteri - Son Dakika

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
SON DAKİKA: Tahran'da ABD ve İsrail Aleyhine Gösteri - Son Dakika
