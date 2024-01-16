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Tahran'da Afganistanlılar Herat Gecesi düzenledi - Son Dakika
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Tahran'da Afganistanlılar Herat Gecesi düzenledi

İran başkenti Tahran'da yaşayan Afganistanlılar, Herat Gecesi programında bir araya geldi. Programda Herat'ın tarihi kimliği, edebi ve sanatsal yönleri vurgulandı. Şairlerin şiirlerinin okunduğu ve geleneksel müzik dinletisinin sunulduğu programda, yeni basılan kitaplar tanıtıldı ve geleneksel Afgan yemekleri ikram edildi. Afganistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Davud Muradiyan, Herat'ın çeşitli medeniyetlere beşiklik yaptığını ve Türk şehri olduğunu belirtti.

Tahran\'da Afganistanlılar Herat Gecesi düzenledi
16.01.2024 - 22:33,
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İran başkenti Tahran'da yaşayan Afganistanlılar düzenledikleri "Herat Gecesi" programında bir araya geldi.

Tahran'daki bir kafede düzenlenen programda Herat'ın tarihi kimliğine ilişkin konuşmalar yapılırken kentin edebi ve sanatsal yönlerine vurgu yapıldı.

Heratlı şairlerin şiirlerinin okunduğu programda, geleneksel müzik dinletisi sunuldu.

Yeni basılan "Heratın Yüz Yakutu" ve "Herat Tarihi" kitaplarının tanıtıldığı programın sonunda katılımcılara geleneksel Afgan yemekleri ikram edildi.

"Herat aynı zamanda bir Türk şehridir"

Afganistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Davud Muradiyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Herat'ın çeşitli medeniyetlere beşiklik yaptığını ve kültürel renkliliğe sahip olduğunu söyledi.

Herat'ın bölgenin tarihi bir şehri olduğunu belirten Muradiyan, "Bu şehir Türkler, İranlılar, Özbekler ve Müslümanlar için medeniyet şehri olarak tanımlanıyor. İki bin yıllık bir tarihe sahip." dedi.

Herat'ın İran dahil farklı medeniyetlere siyasi ve kültürel başkentlik yaptığını dile getiren Muradiyan, "Herat aynı zamanda bir Türk şehridir, Özbekçenin babası Ali Şir Nevai Herat'ta doğmuştur. Bir Türk ve Fars medeniyeti olan Timurlular Herat'ta ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Muradiyan, Herat'ın İranlılar ve Türkler arasında bir işbirliği simgesi olarak bilindiğini ifade ederek "Aynı zamanda İslam tasavvuf ve irfanı merkezidir. Tasavvuf Herat'ta başladı ve büyük düşünürler burada yetişti. Bu yüzden tasavvuf ehli için de önemli bir şehirdir." şeklinde konuştu.

Herat'ın her kesim tarafından sevilen bir şehir olduğuna değinen Muradiyan, bu tarihi ve kültürel şehri konuşmak için Herat Gecesi programını düzenlediklerini anlattı.

Kaynak: AA
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