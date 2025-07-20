Tahran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Tatil İlanı

İran'da devam eden aşırı sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi için 23 Temmuz'da Tahran eyaleti genelinde kamu kurumları tatil edildi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, "Hükümetin kararıyla, aşırı sıcakların devam etmesi ve su ve elektrik tasarrufu ihtiyacı nedeniyle, 1 Mordad (İran takvimine göre 23 Temmuz) Çarşamba günü Tahran eyaletinde tatil ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Muhacirani, vatandaşlara enerji tasarrufu ilkelerini gözetme çağrısı yaptı.

İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, Tahran'da hava sıcaklığı bugün 41 dereceye ulaştı.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve aşırı enerji tüketimi nedeniyle son aylarda ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda.

Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.