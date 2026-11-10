Tahran'da Can Feda'ya kayıtlı kadınlar için silah ve İHA eğitim alanı açıldı - Son Dakika
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Tahran'da Can Feda'ya kayıtlı kadınlar için silah ve İHA eğitim alanı açıldı

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Tahran'daki Azadi Meydanı'nda, Can Feda uygulamasına kayıtlı kadınlar için silah, roketatar, İHA ve hava savunma sistemleri eğitimi verilen alan açıldı. Kadınlar haftada en az iki gün eğitim alıyor; Devrim Muhafızları komutanına göre uygulamaya kayıt yaptıranların yarısı kadın.

İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Meydanı'nda, gönüllü kadınların silah kullanımı ve askeri tatbikat eğitimi alması amacıyla hazırlanan özel alan hizmete açıldı.

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından halkın savaşa gönüllü katılımını sağlamak amacıyla başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı kadınlara, Azadi Meydanı'nda kurulan eğitim alanında silah, çok namlulu roketatar, insansız hava aracı (İHA) ve hava savunma sistemlerinin kullanımına yönelik eğitim veriliyor.

Azadi Meydanı'ndaki eğitim alanında kadınlar, haftada en az iki gün askeri eğitim programına katılıyor.

Katılımcılara çeşitli silah ve savunma sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitimlerin yanı sıra fiziksel dayanıklılıklarını artırmaya yönelik antrenmanlar da yaptırılıyor.

Bazı kadınların çocuklarıyla birlikte katıldığı eğitimlerde, katılımcılar oluşturulan zorlu parkurları tamamlamaya çalışıyor.

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Muhammed Resulullah Kolordusu Komutan Yardımcısı Ali Rıza Salarkiya, eğitim alanının açılışında yaptığı konuşmada, "Can Feda" uygulamasına kayıt yaptıranların yarısının kadın olduğunu belirtti.

Salarkiya, "Nükleer bombamız, ülkeyi savunmak için sahada bulunan değerli ve fedakar insanların varlığıdır." dedi.

Askeri eğitime katılan Sepideh Keremi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, olası bir işgale karşı hazırlıklı olmak amacıyla eğitim aldıklarını söyledi.

Ülkelerini sonuna kadar savunmaya kararlı olduklarını belirten Keremi, İran liderinden talimat gelene kadar eğitimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Keremi, ABD ve İsrail'in İran'a kara saldırısı düzenlemeye cesaret edemeyeceğini düşündüğünü belirterek, kadın ve erkek ayrımı gözetmeksizin ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

İran'da halkın savaşa gönüllü katılımını sağlamak amacıyla başlatılan "Can Feda" sistemine 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı öne sürülüyor.

Kaynak: AA
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