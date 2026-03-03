Tahran'da Çeşitli Saldırılar Gerçekleşti

İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde eski meclis binasının da bulunduğu bölgede birçok yere saldırılar düzenlendi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Tahran'ın merkezindeki Veliasr Caddesi üzerindeki bölgeler, eski parlamento binası çevresi ve Tahran'ın doğusundaki bazı yerler ABD- İsrail'in saldırılarında hedef alındı.

Baharistan'da bulunan ana Meclis binasının hedef alınmadığı belirtildi.