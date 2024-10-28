Tahran\'da Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

Güncel

İran'ın başkenti Tahran'daki Türk İlköğretim Okulu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlandı.

Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile büyükelçilik çalışanları ve öğrenci velileri ile öğretmenler katıldı.

Programda öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı anlatan çeşitli gösteriler sergiledi.

Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Kırlangıç, program sonunda Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yapılan resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.