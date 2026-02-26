Tahran'da İftar Buluşması - Son Dakika
Tahran'da İftar Buluşması

Tahran'da İftar Buluşması
26.02.2026 22:37
Tahran'da Türk Büyükelçiliği, vatandaşları iftar programında bir araya getirdi.

Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan Türk vatandaşlarını iftar sofrasında buluşturdu.

Tahran'daki bir Türk restoranında düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, Din Hizmetleri Müşaviri Adil Bor, Türk diplomatlar, Türk kurumların başkentteki temsilcileri, iş insanları, vatandaşlar, gazeteciler ve İranlı davetliler katıldı.

Programda konuklara hitap eden Büyükelçi Kırlangıç, "Bu birliktelikler dostlukların artmasına vesile oluyor. Misafir olarak bulunduğumuz İran'da bu dostluğun pekişmesi için hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi

Ramazanın Müslüman alemi için önemli bir dönem olduğunu ve insanların bu ay maneviyatıyla daha fazla buluştuğunu belirten Büyükelçi Kırlangıç, hassas dönemlerden geçildiğini ve bölgede yaşanan olayların Müslümanların lehine sonuçlanmasını istediklerini ifade etti.

Kırlangıç, İran'ın karşı karşıya kaldığı olaylara ilişkin ise, "Biz her zaman şu an içinde yaşadığımız toprakların, İran'ın, selametle varlığını sürdürmesine ehemmiyet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Din Hizmetleri Müşaviri Bor ise ramazan ayının manevi atmosferine atıf yaparak, "Bu ay Kur'an ayıdır, muhasebe ayıdır, irade ve terbiye etme ayıdır. Bu yapısı ile İslam medeniyetine bir canlılık katmıştır." dedi

Bor, Tahran'da yaşayan Türk vatandaşlarının, öğrencilerin, misyon şeflerinin ve İranlıların bir araya gelmesi ve yakından birbirleriyle sohbet etmeleri amacıyla bu iftar programını düzenlediklerini dile getirdi.

Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte teneffüs ettiklerini vurgulayan Bor, katılımcılara teşekkür etti.

İftar sofrasında Türk mutfağının lezzetlerinden ezogelin çorbası, Adana kebabı, kuzu pirzola, lahmacun, içli köfte ve iftar tabağı sunuldu. Sofrada ayrıca, geleneksel tatlılardan katmer de ikram edildi. Bu lezzetler, konuklara Tahran'da Türk mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı sundu.

Kaynak: AA

Hicabi Kırlangıç, Gastronomi, Diplomasi, Türkiye, Kültür, Güncel, Tahran, İftar

Son Dakika Güncel Tahran'da İftar Buluşması - Son Dakika

