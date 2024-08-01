Tahran\'da İsmail Haniye suikastını protesto gösterisi

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ÇEKİM TARİHİ: 31 Temmuz 2024

Tahran'da protesto gösterisi düzenleyen insanların çeşitli görüntüleri

İran'ın başkenti Tahran'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikaste uğramasını protesto etmek amacıyla Çarşamba günü bir gösteri düzenlendi.

Protestocular, suikastı küstah bir terör eylemi olarak nitelendirerek İsrail rejimini kınadı ve Batı'daki bazı sözde insan hakları savunucularının sessizliği ve çifte standartları karşısında duydukları öfkeyi dile getirdi.

Göstericiler, Haniye'nin ölümü için adalet ve hesap sorulmasını talep etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tahran'dan bildiriyor. (XHTV)