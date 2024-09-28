Tahran\'da İsrail Protestosu

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İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etmek ve Hizbullah'a destek için toplanan yüzlerce kişi İsrail'e karşı "intikam" sloganları attı.

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda gece yarısı toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etti.

Gösterilerde Filistin bayrakları ve Hizbullah flamaları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Dualar okuyan göstericiler, İsrail ve ABD'ye karşı "Tek sözümüz intikam" sloganları attı.