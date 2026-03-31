Tahran ve İsfahan'da Patlamalar

ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran, İsfahan ve Zencan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi.

Fars Haber Ajansı, Tahran'da patlamaların olduğu yerde elektriklerin kesildiğini bildirdi.

Öte yandan, Jamaran haber sitesine göre, ABD-İsrail saldırılarında İsfahan ve Zencan'da da patlama sesleri duyuldu.

Zencan'ın güneyindeki patlama Azam Hüseyniyesi (Camisi) yakınlarında meydana geldi. Bölgede patlamanın ardından elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, doğal gaz sızıntısı riski nedeniyle olay yerinden uzak durulması uyarısında bulundu.