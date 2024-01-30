Tahran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

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Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategorideki fotoğrafları inceleyen Özdemir, "her biri ayrı hikayelere sahip, bin bir emekle çekilen kareler arasında seçim yapmanın zor olduğunu" söyledi.

Özdemir, haber kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", spor kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı", çevre kategorinde ise Sayım Harmancı'nın "Dağlar arası" karelerine oy verdi.

Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl oylamaya dahil edilen kategorilerde de oy kullanan Özdemir, " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" karelerinden yana tercih kullandı.

Özdemir, bir birinden değerli karelere imza atan AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.