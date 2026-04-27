TAHUD: Bağışıklama Yaşam Boyu Sürmeli, Aile Hekimliği Stratejik Rol Üstleniyor

TAHUD, bağışıklamanın sadece tıbbi bir uygulama değil, sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği için kritik bir yatırım olduğunu belirtti. Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, aşı tereddüdünün arttığını ve bağışıklamanın çocuklukla sınırlı kalmaması gerektiğini, yaşam boyu koruma yaklaşımıyla RSV, influenza gibi hastalıklara karşı korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Seçil Günher Arıca ise aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinde merkezi rol oynadığını vurguladı. RSV'nin bebeklerde ciddi tehdit oluşturduğunu ancak ailelerin %87'sinin bu virüs hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti. TAHUD, doğru bilgiye erişim ve güvenin güçlendirilmesinin toplum sağlığı için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.