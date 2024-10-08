Tajani'den RAI Gazetecilerine Destek - Son Dakika
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Tajani'den RAI Gazetecilerine Destek

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, RAI muhabirlerine Rusya'da tutuklama emri çıkartılmasını kınadı.

08.10.2024 11:17
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyan kamu yayıncısı RAI kanalının iki muhabiri hakkında Rusya'da tutuklama emri çıkartılmasının, basın özgürlüğüne yönelik bir zulüm olduğunu kaydetti.

İtalyan basınına Rus medyasından yansıyan bilgilere göre, ağustosta Ukraynalı askerlerle Rusya'nın Kursk bölgesine giden RAI kanalı muhabiri Stefania Battistini ile kameraman Simone Traini hakkında mahkeme tarafından, Rus topraklarına yasadışı girmekten ve burada çekimler yapmaktan ötürü tutuklama emri çıkartıldı.

Söz konusu karara, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, X platformundan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Tajani, "Rusya'da RAI'nin iki gazetecisine tutuklama emri çıkartılması, basın özgürlüğüne yönelik zulmün bir başka biçimidir. İtalyan hükümeti her zaman bağımsız bilgi edinme hakkını savunacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri izlemek üzere Ukrayna'da bulunan RAI çalışanı Battistini ve Traini, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırıları izlemek üzere Ukrayna askerleriyle bölgeye gitmiş, çekim ve haber yapmıştı.

Gazetecilerin bu haberlerinin İtalya'da 15 Ağustos'ta yayınlanmasının ardından Moskova buna sert tepki göstermiş ve Rusya'daki İtalya Büyükelçisi'ni dışişleri bakanlığına çağırmış, ayrıca iki isim hakkında cezai kovuşturma başlatmıştı.

Bu gelişmeler sonrasında RAI kanalı, iki muhabirini de güvenliklerini gerekçe göstererek geçici olarak İtalya'ya çağırmıştı.

Rusya'nın eylül ayında söz konusu iki gazeteciyi arananlar listesine eklemesi nedeniyle İtalya, Roma'daki Rus Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırarak tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tajani'den RAI Gazetecilerine Destek - Son Dakika

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