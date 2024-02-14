Taksi Şoförleri İle Yolcular Arasında Tartışmalar Yaşandı

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Yunus Emre YALÇIN/ FATİH'te bir yaya, aracıyla ayağını ezdiğini iddia ettiği taksi şoförüyle tartıştı. Taksi şoförünün biber gazı kullandığı tartışmada, F.A. isimli yaya, şoföre küfürler savurdu. Polisi çağıran taksi şoförü, karakola giderek F.A.'dan şikayetçi oldu. Esenyurt'ta yaşanan bir başka tartışmada ise taksi şoförü, taksimetre ücretini eksik ödediğini iddia ettiği yolcudan şikayetçi olacağını belirtti. Her iki olay da cep telefonu kamerasına yansıdı. kaydedildi.

Fatih'te, 6 Şubat Salı günü saat 08.45 sıralarında meydana gelen olayda, trafikte seyir halindeki taksi şoförü Numan Önder'in yanına gelen F.A. isimli yaya, aracın ayağının üzerinden geçtiğini söyledi. Hakaret ettiği iddia edilen F.A. ile taksi şoförü tartışmaya başladı. Önder, tartışma sırasında F.A.'ya biber gazı sıktı. F.A.'nın küfür ve hakaretler etmeye devam etmesi üzerine Numan Önder, savcılığa suç duyurusunda bulunarak F.A.'dan şikayetçi oldu. Numan Önder, "Üzerime yürüdü, belki biber gazı sıkmasaydım zarar verecekti. 3 yaşında bir kız çocuğum olduğu için panik yaptım korktum." dedi.

TAKSİ ÜCRETİNİ EKSİK ÖDEDİ

Bir başka tartışma ise Esenyurt'ta yaşandı.Taksi şoförü Muhammet Gürbüz, iddiaya göre taksi ücretini eksik ödeyen yolcu ile tartıştı. Aksaray'dan Esenyurt'a giden yolcu 650 lira tutan taksi ücretinin 200 lirasını ödedi. Taksi şoförü Gürbüz, yolcu ile aralarında geçen diyaloğu cep telefonuyla kaydederek şikayetçi olacağını belirtti.

"İDDİASINA GÖRE AYAĞININ ÜZERİNDEN GEÇMİŞİM"

5 yılldır taksicilik yapan Numan Önder, ayağının ezildiğini iddia eden F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek, "Sabah şoförüm aracımı bana teslim etmek üzere getirdi benim de 3 yaşında bir kız çocuğum olduğu için onlarla birlikte bakıcıya götürecektim çocuğumu. Daha sonra şoförüm evine ben de işime koyulacaktım. Fakat Çapa Hastanesi'nin arkasında trafiğin çok yoğun ve yavaş olduğu bir esnada bir vatandaş ansızın şoför camına yaklaşarak, 'Siz taksicileri gebertiyorlar ya hakediyorsunuz' şeklinde canavarca bir nefretle söylemini gerçekleştirdi. İddiasına göre ayağının üzerinden geçmişim. Fakat geçmişe dönük görüntüleri izlediğimizde hiçbir şekilde ayağının üzerinden geçtiğim gözükmüyor. Vatandaş artık nasıl bir taksici düşmanı ise bu söylemlerde bulundu. Ben de bana cebir uygulayacağını düşünerek biber gazıyla müdahale ettim." dedi.

"BİBER GAZINI SIKMASAYDIM ZARAR VERECEKTİ"

F.A.'dan şikayetçi olduğunu belirten Önder "Polis memurlarını çağırdım, geldiler şikayetçi oldum. Üzerime yürüdü, belki biber gazını sıkmasaydım zarar verecekti. Benim 3 yaşında bir kız çocuğum olduğu için panik yaptım, korktum. O yüzden biber gazını kullanmak zorunda kaldım. Biber gazının acısı geçtiğinde ben sana gününü göstereceğim, seni öldüreceğim gibi söylemlerde bulundu. İlk önce karakola gittiğimde biber gazını kullanmanın suç olduğunu söyleyince orada biraz tedirgin oldum, baskı altında hissettim kendimi. Daha sonra meslektaşımızın bir cinayete kurban gittiği gözümün önüne gelince ben vicdanen rahatsız oldum. Ceza alma pahasına da olsa bu şahıstan şikayetçi olmak istedim. Bu olayla ilgili tazminat hakkım olursa bunu vefat eden meslektaşımızın ailesine yardım amaçlı göndereceğim." diye konuştu.

"PARASININ OLMADIĞINI EVDEN GETİRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

8 yıldır taksi şoförlüğü yapan Muhammet Gürbüz ise aracına aldığı yolcuyla ücret anlaşmazlığı yaşadı. Yolcuyu Aksaray'dan Esenyurt'a götürdüğünü belirten Gürbüz, 650 lira tutan ücretin 200 lirasının ödendiğini iddia etti. Gürbüz, "Dün gece saat 00.30 civarı Aksaray-Yenikapı metro istasyonunun önüne bir bay bir bayan geldi, aracıma bindi. Esenyurt Balıkyolu'na gideceğini söyledi. Aldım, götürdüm. Balıkyolu'nda parasının olmadığını evden alıp ineceğini söyledi. Ben de kendisine, 'Sana nasıl güvenebilirim her gelen böyle söyleyip gitmek istiyor' dedim. 'Eve çıkıp para alacağım' dedi. O zaman 'Ben de seninle kapının önünde bekliyorum' dedim. 'Telefon aç ya da annene söyle gelsin' dedim. 'Yok olmaz. Erkek kardeşim evde, alkollü seni görünce yanlış anlar' dedi. Niyetinin kaçmak olduğunu anladım. Ben de onun yaptığı hareketleri bana karşı tavırlarını kameraya aldım ve kaçarak arka sokakta gözden kayboldu. Aracımla geri geldim. Onu bulamadım. Güvenlik güçlerine haber verdim. Güvenlik güçlerinden de bir cevap alamadım." diye konuştu.

"NE İLE KARŞILAŞACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Yolcudan şikayetçi olacağını belirten Gürbüz, "450 lira vereceğini söyledi. Daha da geri gelmedi. Bay, bindirdi ayrıldı. Bayan sağ arka koltukta oturdu. Esenyurt'a kadar hiç ses çıkarmadı. Esenyurt'ta tam adresine geldik adresinde bana bu şekilde davrandı. Tabii ki şikayetçiyim. Can güvenliğimiz yok derken dün akşam mesela bayan arkadan benim paramı vermeyip de arkadan bana bıçak çekeceği veya silahla saldıracağı meçhul, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Devletten istediğimiz kabinli araç. Güvenliğimizi sağlayacak bir araç istiyoruz." diye konuştu.

Gürbüz, yolcu ile aralarında geçen diyaloğu cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, taksi şoförüne "Çekme beni" diyen yolcunun "Git polis çağır" sözlerinden sonra yürüyerek gözden kaybolduğu görülüyor.