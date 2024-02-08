Taksi Şoförü Çalıntı Bebek Arabalarını Sahiplerine Teslim Etti

AVCILAR'da, bir binadan çalınarak durağın yanındaki arsaya bırakılan 4 bebek arabasını taksi şoförü Mehmet Ali Koç buldu. Koç, bebek arabalarını sosyal medya aracılığıyla ulaştığı sahiplerine teslim etti.
Merkez Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü durağın yanına aracını park eden taksici Mehmet Ali Koç, sabah saatlerinde aracının yanına geldiğinde terk edilmiş 4 bebek arabası buldu. Etrafta kimseyi göremeyen Koç, bir süre bekledikten sonra bebek arabalarını alarak taksi durağındaki depoya koydu. Sosyal medya aracılığıyla bebek arabalarının sahiplerini arayan Mehmet Ali Koç, " Sabah arabam park halindeyken 2 bebek arabası gördüm. Sol tarafına da baktım . Sol tarafında da 2 bebek arabası, toplam 4 adet buldum. Muhtemelen bunlaı birinin çaldı. Herhalde buraya bir yere zula yaptı sabah da bunları alamadı. Eğer ki sahipleri varsa, bebek arabaları sağlamda buyursunlar gelsinler alsınlar" dedi. Koç, "Daha önce lastik bulduk pantalon bulduk ama bebe arabası ilk defa bulduk " dedi. Taksi şoförü Koç, " Muhtemelen birinin ikiz bebeği var. İnternetten baktım değerleri var. Sahipleri bu çevredeyse buyursunlar gelsinler" dedi.
"BEBEK ARABALARIN ASIL SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK"
Sosyal medyada bebek arabalarının görüntülerini paylaşan Mehmet Ali Koç, günler sonra bebek arabalarının sahiplerini buldu. Bir binadan çalındığı belirlenen bebek arabalarını teslim alan aileler, Koç'a teşekkür etti. Taksi şoförü Koç, "Bebek arabalarını asıl sahiplerine teslim ettik. Çok üzüldüm. Bu 2-3 gün içinde çok telefon geldi. Asılsız telefonlar geldi. Kimi bebek arabası benim dedi kimi ben attım dedi. Hiçbiri inandııcı gelmedi ama sabırla bekledik 2-3 gün. Gerçek sahiplerine ulaştırdık vicdanım rahat. Kendinizin olmayan malı rica ediyorum üsteleyip de istemeyin. Bir kişinin başka bir kişinin malına benim demeye hakkı yoktur. Bundan yana dertliyim. Aşağı yukarı 20 kişi aradı.
Bebek arabasını günlerden bu yana aradığını belirten Hasret Söğüt, "Misafirliğe geldim buraya bebek arabamızı apartmanın içine bıraktık. Dışarı atmışlar sağolsun kendisi içeri almış. İki gündür bebek arabamızı arıyoruz. Benimkinin değeri 7 bin lira." dedi. Haydar Çakır ise, "Misafirim geldi apartmanın içine bıraktık. Ertesi gün baktık araba yok. Sağolsunlar böyle arkadaşlarımız var insanlık ölmemiş. Biri misafirimin, üç tanesi de komşumun. İyi ki de böyle insanlarımız varmış" diye konuştu.
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