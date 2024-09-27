Fotoğraf ses getirmişti! Eyüp Aksu'dan "Taksi bulamadığı için minibüse bindi" iddialarına yanıt - Son Dakika
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Fotoğraf ses getirmişti! Eyüp Aksu'dan "Taksi bulamadığı için minibüse bindi" iddialarına yanıt

Fotoğraf ses getirmişti! Eyüp Aksu\'dan "Taksi bulamadığı için minibüse bindi" iddialarına yanıt

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun minibüste çekilen fotoğrafı "Taksi bulamadığı için minibüse bindi" iddialarını beraberinde getirdi. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt veren Aksu "İstediğiniz zaman taksi bulabilirsiniz. İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90 oranında trafik oluşuyor. Metro tramvay ve minibüs gibi ulaşım araçlarını kullanıyorum" dedi.

27.09.2024 13:06
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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu sosyal medyada gündem olan "Taksi bulamadığı için minibüse bindi" iddialarına yanıt verdi.

FOTOĞRAF KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu sosyal medyada paylaşılan 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' şeklindeki fotoğraflı paylaşımlarla ilgili soruya, "Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu'nun İstanbul'da UKOME temsilciliğini yapıyorum. Kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, servis, taksi dolmuş, taksi gibi bütün ulaşım camiasının ben temsilcisiyim. Bu ulaşım camiasını temsil ettiğim için bütün ulaşım camiasıyla görüşüyoruz, istişare ediyoruz, rapor hazırlıyoruz.

Fotoğraf ses getirmişti! Eyüp Aksu'dan 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' iddialarına yanıt

"BAZEN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIYORUM"

Bütün ulaşım araçlarını kullanıyorum. Ayrıca İstanbul'da bildiğiniz üzere sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90 oranında trafik oluşuyor. Metro tramvay gibi minibüs gibi ulaşım araçlarını kullanıyorum. Bundan dolayı da dün minibüsle seyahat ettim, bazen toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gidip geliyorum. İstediğiniz zaman taksi bulabilirsiniz. İstediğiniz an taksi kullanabilirsiniz ben de istediğim an taksiyi kullanıyorum. Bu olayın bunla hiçbir alakası yok, tercihen kullanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul, Politika, Güncel, trafik, Ulaşım, Yaşam, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf ses getirmişti! Eyüp Aksu'dan 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunus Gürbüz:
    Hadi oradan istediğin zaman bulabilrmişiz! Kadıköy'de 1 saat valizlerle yağmurun altında bekledim. Yeşil BOŞ yazan taksiler durmuyor. Yüzlerce taksi geçti. Siz önce şöförleri eğitin. Kemer takmıyor telefon ellerinde kurallara uymuyorlar Şöför aracı sürer iken resmen uyuyor kaç saat çalıştı kim bilir. Birşey söylemeye korkuyoruz. Valizlerimizi bile kendimiz bindirip indiriyoruz ki beyefendiler rahatsız olmasın diye. Yolu bile tarif edin diyen taksiciler var ki yolu bilmesek bir de oradan kazıklayacaklar. Uygulamadan taksi çağırıyoruz yolda başka müşteri bulup iptal ediyor. Şikayet etsek bile hiçbir geri dönüş olmuyor. Çok çok az da olsa iyi taksicileri tenzih ederim. 22 3 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    Kesinlikle katılıyorum ???? fakat iyi taksici kısmına maalesef katılamadım:((( 0 0
  • Cihan Kışla:
    Buluyoruz zaten Eyüp efendi sistemden 3 5 dakika içinde geliyor Martı tag sıkıntımız yok martı sayesinde! 18 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Minibus ucarak gidiyor sanirim o trafikde 7 0 Yanıtla
  • GÖKMEN:
    köylüm halk adamı bu koltuk sana yakışıyor 3 1 Yanıtla
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