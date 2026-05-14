Taksiciyi 14 bıçak darbesiyle öldüren sanık için müebbet hapis cezası talep edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taksiciyi 14 bıçak darbesiyle öldüren sanık için müebbet hapis cezası talep edildi

Haberin Videosunu İzleyin
Taksiciyi 14 bıçak darbesiyle öldüren sanık için müebbet hapis cezası talep edildi
14.05.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taksiciyi 14 bıçak darbesiyle öldüren sanık için müebbet hapis cezası talep edildi
Haber Videosu

Zeytinburnu’nda geçtiğimiz Aralık ayında taksi şoförü Erhan Çiftçi’yi 14 bıçak darbesiyle öldüren tutuklu sanık Serkan Barlık hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanığın olay sırasında Çiftçi’yi kovalamacasının ardından yere düşen maktule defalarca bıçakla saldırdığı belirtildi. Adli Tıp raporunda Çiftçi’nin vücudunda 14 bıçak yarası tespit edilirken, sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Zeytinburnu’nda taksi şoförü Erhan Çiftçi’nin sokak ortasında 14 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık Serkan Barlık hakkında müebbet hapis cezası istendi.

SOKAK ORTASINDA KANLI SALDIRI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 7 Aralık 2025 tarihinde Zeytinburnu’nda meydana geldiği belirtildi. İşten çıktıktan sonra aracını park eden taksi şoförü Erhan Çiftçi, yürüdüğü sırada husumetlisi olduğu iddia edilen Serkan Barlık’ın saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çiftçi’yi ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Serkan Barlık ise kısa süre sonra elindeki suç aleti bıçakla birlikte metruk bir binada yakalanarak tutuklandı.

“ARKA ARKAYA BIÇAKLADI”

İddianamede tanık olarak ifadesi alınan B.Y., kavga sesleri üzerine dışarı çıktığını belirterek, “Mahalleden tanıdığım Serkan Barlık’ın Erhan Çiftçi’yi elindeki bıçakla arka arkaya bıçakladığını gördüm. Dışarı çıktığımda Çiftçi kanlar içindeydi, şüpheli ise kaçmıştı” dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU İDDİANAMEYE GİRDİ

Şüpheli Serkan Barlık ifadesinde, maktul ve babasının daha önce kendisini darbettiğini öne sürdü. Olay günü ekmek almaya çıktığını, karşılaşmaları sonrası tartışmanın büyüdüğünü ve Çiftçi’yi birden fazla kez bıçakladığını söyledi.

İddianameye giren bilirkişi raporunda ise olayın tasarlanarak gerçekleştirilmediği belirtildi. Raporda, ilk haksız hareketin sanık tarafından yapıldığı, sanığın Çiftçi’nin üzerine yürüdüğü, ardından kovalamaca yaşandığı ve maktul yere düştükten sonra bıçaklandığı kaydedildi.

OTOPSİ RAPORUNDA KORKUNÇ DETAY

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Erhan Çiftçi’nin vücudunda 14 kesici-delici alet yarası ile 1 kesik yara bulunduğu belirtildi. Yaralardan birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Serkan Barlık hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Sanığın önümüzdeki günlerde Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksiciyi 14 bıçak darbesiyle öldüren sanık için müebbet hapis cezası talep edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision’da soykırım sansürü: İsrail protestoları resmi videodan silindi Eurovision'da soykırım sansürü: İsrail protestoları resmi videodan silindi
Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf “Bir daha gelme“ deyince dükkanı bastı Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf "Bir daha gelme" deyince dükkanı bastı
Okan Buruk ve Fatih Tekke, milli yıldız için karşı karşıya Okan Buruk ve Fatih Tekke, milli yıldız için karşı karşıya
Putin’den nükleer gözdağı “Sarmat” balistik füzesini test ettiler Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler
Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı
Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Fatih Terim’in müzesi yapılıyor Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Fatih Terim'in müzesi yapılıyor
İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü
Aziz Yıldırım gözünü kararttı Ederson’un yerine dünyaca ünlü kaleci Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Ederson'un yerine dünyaca ünlü kaleci
Chelsea’nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı Chelsea'nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı
Nijerya’da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

16:09
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
16:06
Eğer doğruysa yer yerinden oynar Arda Güler’in fotoğrafındaki detay Real Madrid’i karıştırdı
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
15:55
İspanya’da çamaşır yasağı Uymayana 1500 euro ceza var
İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
15:54
Koca ülkeyi karıştıran kare Acun Ilıcalı’yı da etkiliyor
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
15:42
YRP’li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
15:39
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
15:28
Trump ve Şi’nin el sıkışması sonrası İran’dan “Hürmüz“ açıklaması
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan "Hürmüz" açıklaması
15:02
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
14:43
Meyhane açılışını duayla yaptılar
Meyhane açılışını duayla yaptılar
14:37
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
13:37
Trump’tan Çin Devlet Başkanı Şi’ye Beyaz Saray daveti
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 16:57:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Taksiciyi 14 bıçak darbesiyle öldüren sanık için müebbet hapis cezası talep edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.