Taksiciyi 14 bıçak darbesiyle öldüren sanık için müebbet hapis cezası talep edildi

Zeytinburnu’nda taksi şoförü Erhan Çiftçi’nin sokak ortasında 14 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık Serkan Barlık hakkında müebbet hapis cezası istendi.

SOKAK ORTASINDA KANLI SALDIRI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 7 Aralık 2025 tarihinde Zeytinburnu’nda meydana geldiği belirtildi. İşten çıktıktan sonra aracını park eden taksi şoförü Erhan Çiftçi, yürüdüğü sırada husumetlisi olduğu iddia edilen Serkan Barlık’ın saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çiftçi’yi ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Serkan Barlık ise kısa süre sonra elindeki suç aleti bıçakla birlikte metruk bir binada yakalanarak tutuklandı.

“ARKA ARKAYA BIÇAKLADI”

İddianamede tanık olarak ifadesi alınan B.Y., kavga sesleri üzerine dışarı çıktığını belirterek, “Mahalleden tanıdığım Serkan Barlık’ın Erhan Çiftçi’yi elindeki bıçakla arka arkaya bıçakladığını gördüm. Dışarı çıktığımda Çiftçi kanlar içindeydi, şüpheli ise kaçmıştı” dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU İDDİANAMEYE GİRDİ

Şüpheli Serkan Barlık ifadesinde, maktul ve babasının daha önce kendisini darbettiğini öne sürdü. Olay günü ekmek almaya çıktığını, karşılaşmaları sonrası tartışmanın büyüdüğünü ve Çiftçi’yi birden fazla kez bıçakladığını söyledi.

İddianameye giren bilirkişi raporunda ise olayın tasarlanarak gerçekleştirilmediği belirtildi. Raporda, ilk haksız hareketin sanık tarafından yapıldığı, sanığın Çiftçi’nin üzerine yürüdüğü, ardından kovalamaca yaşandığı ve maktul yere düştükten sonra bıçaklandığı kaydedildi.

OTOPSİ RAPORUNDA KORKUNÇ DETAY

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Erhan Çiftçi’nin vücudunda 14 kesici-delici alet yarası ile 1 kesik yara bulunduğu belirtildi. Yaralardan birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Serkan Barlık hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Sanığın önümüzdeki günlerde Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.