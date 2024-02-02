Taksici cinayetinde şüpheli: Araçtayken gasp fikri aklıma geldi

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İzmir'de müşterisi tarafından tabancayla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge (44) için memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Erge'nin cenazesi Nalbantlar Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada helallik alınmasının ardından mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Erge'nin sevenlerinin ve meslektaşlarının yanı sıra, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Karaosmanoğlu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve çok sayıda vatandaş katılırken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kılınan namazın ardından Erge'nin cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.