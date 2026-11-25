(İSTANBUL) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle akşam saatlerinde yürüyüş ve basın açıklaması yapılması beklenen Şişhane, Tünel civarı başta olmak üzere İstiklal Caddesi, Taksim ve çevresinde olağanüstü önlem alındı. Bölgede çok sayıda çevik kuvvet görevlendirildi, TOMA yerleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılacağı duyurulan etkinlikler öncesi Taksim Meydanı, Tünel ve çevresinde bir dizi yasaklama gündeme geldi. Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Taksim İstasyonu, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 15.00 itibarıyla işletmeye kapatıldı. Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacak. "Toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere" neden olabileceği gerekçesiyle Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı yasaklama kararı doğrultusunda Taksim, İstiklal Caddesi ve Tünel çevresinde çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı.

Kaymakamlık kararı doğrultusunda bölgeye sabah saatlerinden itibaren bariyerler konuldu. Öğleden sonra da çok sayıda çevik kuvvet ekibi, aracı sevk edildi. Bazı noktalara TOMA'lar yerleştirildi.