Taksim’de 30 Ağustos töreni... Özgür Çelik: “İlk defa YENİ Parti olarak bir çelenk sunduk” - Son Dakika
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Taksim’de 30 Ağustos töreni... Özgür Çelik: “İlk defa YENİ Parti olarak bir çelenk sunduk”

Taksim’de 30 Ağustos töreni... Özgür Çelik: “İlk defa YENİ Parti olarak bir çelenk sunduk”
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk töreni yapıldı. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun cezaevinde olduğunu belirterek milli iradeye müdahale edildiğini ve Türkiye demokrasisinin zedelendiğini söyledi. CHP törene katılmadı, ardından anıta geldi.

Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) - 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Biz bugün ilk defa YENİ Parti olarak buraya bir çelenk sunumu gerçekleştirdik. Bu çok önemli ve anlamlıydı" dedi.

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda anma programı düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ile çok sayıda siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Resmi çelenk sunma töreni sonrasında siyasi partilerin ve kurumların çelenk koyma törenine geçildi. İstanbul Barosu ile İstanbul 2 No'lu Baro'nun ardından AK Parti, YENİ Parti, İYİ Parti ve sırayla diğer partiler çelenk koydu.

"ATATÜRK'ÜN GÖZÜ ARKADA KALMASIN"

Burada gazetecilere konuşan Nuri Aslan, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104'üncü yılındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Hiç gözü arkada kalmasın. Biz varız ve cumhuriyetin çocukları var. Herkesin bayramı kutlu olsun" dedi.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ ZEDELENİYOR"

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla anarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet; millet egemenliği fikri, adalet, sosyal devlet ilkesi ve demokrasi fikriyatının üzerine kuruldu. Bizim bu topraklarda cumhuriyetin öncesinde ve cumhuriyet aşamasında toplam 150 yıllık bir demokrasi geleneğimiz var ancak bugün içinde bulunduğumuz koşullarda aslında cumhuriyet, millet iradesi fikri üzerine kurulmuş olmasına rağmen milli iradeye yönelik müdahalelerle karşı karşıyayız. Türkiye demokrasisi zedeleniyor. Yine emperyalist güçler, Anadolu topraklarını bir sömürge devleti haline getirmek istiyorlar. Tam da bu noktada cumhuriyetin ilanından 103 yıl sonra 30 Ağustos'un 104'üncü yılında bizler üzerimize düşen büyük görev ve sorumluluğu biliyoruz. Bugün millet egemenliğine müdahalelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

"İMAMOĞLU CEZAEVİNDE, GÜNEY GÖREVİNE DÖNMEDİ"

Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengini sunması gereken Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanında tutsak vaziyette. 15,5 milyon oyla belirlenmiş bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayı olmuş Ekrem İmamoğlu, Silivri zindanında. Beyoğlu Belediyesi'nin çelengini sunması gereken İnan Güney şu anda burada değil. Cezaevinden çıktı ancak henüz görevine dönmüş değil. Yani şu anda Türkiye, cumhuriyetin ilanının 103 yıl sonrasında 30 Ağustos'un 104'üncü yılında milli iradeye bir müdahaleyi, yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesini yaşıyor. Biz bugün ilk defa YENİ Parti olarak buraya bir çelenk sunumu gerçekleştirdik. Bu çok önemli ve anlamlıydı. Daha önce, önceki siyasi partimizin çelengini sunuyorduk ama ilk defa YENİ Parti'nin çelenk sunma törenini gerçekleştirdik."

CHP ÇELENK BIRAKMADI

CHP'nin bu törende çelenk bırakmamasına ilişkin de Çelik, şunları söyledi:

"Milli mücadele koşullarında doğmuş bir siyasi partiydi CHP. Her zaman öyle kalmaya devam edecek ancak yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabası içerisinde bizim önceki görev yaptığımız partiye ne yazık ki birtakım müdahaleler gerçekleştirildi. İstanbul il binasına 5 bin polisle girildi. Kadınlar yerlerde sürüklendi. Gençlere biber gazı sıkıldı. Coplar vuruldu ve partimizin genel merkezine biber gazlarıyla, plastik mermilerle girildi. Mahkeme kararlarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi dizayn edilme çabası içerisine girildi ve bunun sonucunda da millet yeni bir yol açtı. Bugün burada değillerdi ama şunu ifade etmek lazım. Takip ettiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla ilçelerde çelenk sunma törenleri gerçekleşiyor. Bugün de buraya belli bir saat sonra gelip çelek sunacaklarına yönelik bir bilgi var. Bu yönüyle burada Atatürk'ün mirasını taşıyan bir siyasi parti YENİ Parti, valilik programının sonrasında diğer tüm siyasi partilerle çelenk sunma törenini gerçekleştirmiştir."

Öte yandan saat 09.00'daki törene katılmayarak çelenk bırakmayan CHP heyeti saat 12.00'de ayrıca anıt önüne geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Taksim’de 30 Ağustos töreni... Özgür Çelik: “İlk defa YENİ Parti olarak bir çelenk sunduk” - Son Dakika

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