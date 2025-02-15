Taksim'de Otel Bastı: 3 Yaralı, 10 Gözaltı - Son Dakika
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Taksim'de Otel Bastı: 3 Yaralı, 10 Gözaltı

Taksim\'de Otel Bastı: 3 Yaralı, 10 Gözaltı

Taksim'de ücreti ödenmediği için atıldığı oteli Gökhan T. ve 6 kişilik bir grup bastı. Otel sahibi Azmi A. tarafından açılan ateşle 3 kişi yaralandı. Olay sonunda güven timleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

15.02.2025 11:50  Güncelleme: 11:55
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TAKSİM'de Gökhan T. (35) ücreti ödemediği için atıldığı oteli 6 kişiyle bastı. Yaşanan arbedede otel sahibi Azmi A. (54) silahla ateş açınca 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, bölgede bulunan Beyoğlu Güven Timleri otele girip 10 şüpheliyi gözaltına alındı.

Olay, 3 Şubat'ta saat 20.10 sıralarında Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir otelde kalan Gökhan T., ücreti vermemesi ve rahatsızlık vermesi sebebiyle odadan çıkarıldı. Gökhan T. ile otel sahibi Azmi A. arasında tartışma yaşandı.Taraflar arasında yaşanan olay sonrasında Gökhan T., yakınları Turgut T., İbrahim T., Kenan T., Ahmet Ö., Yağmur D. ve Özmen B. ile birlikte oteli bastı. Yaşanan arbedede otel sahibi Azmi A., kardeşi Mehmet Ali A. (56), Mansur S. ve Davut B. ile baskına gelenlerle birbirine girdi. Kavga sonrasında Azmi A. silahla ateş açınca Turgut T. ve Davut B. bacağından, Mansur S. ise baldırından yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına da yansıdı.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri koşarak olay yerine geldi. Şüphelilere müdahale eden güven timleri, silahlarını da çekip otele girdi. Burada silahlı olan Azmi A. ile birlikte olaya karışan 9 şüpheli gözaltına alındı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Taksim'de Otel Bastı: 3 Yaralı, 10 Gözaltı - Son Dakika

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