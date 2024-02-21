Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Durdu

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı\'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Durdu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır.

21.02.2024 06:17  Güncelleme: 06:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Metro İstanbul, Taksim, Ulaşım, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:09:27. #1.13#
SON DAKİKA: Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement