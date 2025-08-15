Talas\'ta Acil Durum Konteynerleri Kuruldu

Kayseri'nin Talas ilçesinde olası bir deprem sonrası müdahalede bulunmak amacıyla ilçedeki parklara "acil durum konteynerleri" konuşlandırıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri sonrası ilçede önlem anlamaya başlayan Talas Belediyesi, başlattığı çalışmalara Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası hız verdi.

Bu kapsamda olası bir deprem sonrası vatandaşlara ve yaralılara en hızlı bir şekilde yardım ulaştırmak isteyen belediye, parklara konuşlandırdığı konteynerlerin içine sağlık ve yaşam malzemeleri bıraktı.

İçerisinde demir kesme makası, jeneratör, seyyar aydınlatma takımı, megafon, radyo, televizyon, el projektörü, düdük, ilk yardım çantası, boyunluk, yangın söndürme tüpü, enkaz eldiveni, ikaz yeleği, su bidonu, yer minderi, sandalye, emniyet şeridi, uyku tulumu, çizme, pil, battaniye, su, meyve suyu, kek, bebek maması, çay ile şeker gibi sağlık ve yaşam malzemesi bulunan konteynerlerde, ayrıca sedye, tuvalet ve banyo da bulunuyor.

"En büyük 5 parkımıza konteyner yerleştirdik ve buna devam edeceğiz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AA muhabirine, depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılan hazırlıkların önemine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"İnsanlar bir sarsıntıya uğradığı zaman kendilerini dışarı atıyor. İlçemizde de 15 katlı bina sayısı çok fazla. Çok şükür hiçbiri hasar almadı ama depremin sarsması insanları tedirgin ediyor. Dışarıya çıktıklarında ne yapacaklar? Bizim sosyal tesislerimizden elbette istifade edecekler ama insanlar ne olursa olsun bir anda pijama ve terlikle kendilerini dışarıya attıklarında binalarından fazla uzaklaşmak istemiyor. Bu nedenle en yakın, hatta kapısının önündeki parka acil afet konteyneri koyduk. Konteynerlerin içerinde 500 civarı battaniye, yer minderi, el feneri, güneş enerjisiyle ya da aküyle çalışan televizyon, kurtarma araçları, ilk yardım malzemeleri ile 4 sedye var. Yine burada çay ve bebekler için mama servisi de yapacağız. Bunların hepsi bir hazırlık. İnşallah lazım olmaz ama insanlar böyle bir sarsıntı veya deprem anında nereye kaçacaklarını ve konuşlanacaklarını bilmeleri lazım. Bu çok anlam içeriyor. Vatandaşlarımızı deprem öncesi neler yapmaları konusunda da bilgilendirdik. Şu anda en büyük 5 parkımıza konteyner yerleştirdik ve buna devam edeceğiz."

"Biz üzerimize düşeni yapmış olmanın huzuru içerisindeyiz"

Yalçın, görev yaptığı deprem bölgelerinden Kayseri'ye gelen vatandaşlara belediye olarak konaklama ve yemek gibi imkanlar sunduklarını dile getirdi.

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının da aralıksız sürdüğüne değinen Yalçın, "47 noktada çalışma yapıyoruz. Bunların 2'si belediyemizin öz bütçesinden, diğerleri de müteahhit arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Aynı zamanda her apartmanın görevlisine afet ve ilk yardım kursu verdik, onlara sertifika dağıttık. Biz üzerimize düşeni yapmış olmanın huzuru içerisindeyiz." diye konuştu.