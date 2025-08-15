Talas'ta Acil Durum Konteynerleri Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Talas'ta Acil Durum Konteynerleri Kuruldu

Talas\'ta Acil Durum Konteynerleri Kuruldu
15.08.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, deprem sonrası müdahale için parklara acil durum konteynerleri yerleştirdi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde olası bir deprem sonrası müdahalede bulunmak amacıyla ilçedeki parklara "acil durum konteynerleri" konuşlandırıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri sonrası ilçede önlem anlamaya başlayan Talas Belediyesi, başlattığı çalışmalara Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası hız verdi.

Bu kapsamda olası bir deprem sonrası vatandaşlara ve yaralılara en hızlı bir şekilde yardım ulaştırmak isteyen belediye, parklara konuşlandırdığı konteynerlerin içine sağlık ve yaşam malzemeleri bıraktı.

İçerisinde demir kesme makası, jeneratör, seyyar aydınlatma takımı, megafon, radyo, televizyon, el projektörü, düdük, ilk yardım çantası, boyunluk, yangın söndürme tüpü, enkaz eldiveni, ikaz yeleği, su bidonu, yer minderi, sandalye, emniyet şeridi, uyku tulumu, çizme, pil, battaniye, su, meyve suyu, kek, bebek maması, çay ile şeker gibi sağlık ve yaşam malzemesi bulunan konteynerlerde, ayrıca sedye, tuvalet ve banyo da bulunuyor.

"En büyük 5 parkımıza konteyner yerleştirdik ve buna devam edeceğiz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AA muhabirine, depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılan hazırlıkların önemine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"İnsanlar bir sarsıntıya uğradığı zaman kendilerini dışarı atıyor. İlçemizde de 15 katlı bina sayısı çok fazla. Çok şükür hiçbiri hasar almadı ama depremin sarsması insanları tedirgin ediyor. Dışarıya çıktıklarında ne yapacaklar? Bizim sosyal tesislerimizden elbette istifade edecekler ama insanlar ne olursa olsun bir anda pijama ve terlikle kendilerini dışarıya attıklarında binalarından fazla uzaklaşmak istemiyor. Bu nedenle en yakın, hatta kapısının önündeki parka acil afet konteyneri koyduk. Konteynerlerin içerinde 500 civarı battaniye, yer minderi, el feneri, güneş enerjisiyle ya da aküyle çalışan televizyon, kurtarma araçları, ilk yardım malzemeleri ile 4 sedye var. Yine burada çay ve bebekler için mama servisi de yapacağız. Bunların hepsi bir hazırlık. İnşallah lazım olmaz ama insanlar böyle bir sarsıntı veya deprem anında nereye kaçacaklarını ve konuşlanacaklarını bilmeleri lazım. Bu çok anlam içeriyor. Vatandaşlarımızı deprem öncesi neler yapmaları konusunda da bilgilendirdik. Şu anda en büyük 5 parkımıza konteyner yerleştirdik ve buna devam edeceğiz."

"Biz üzerimize düşeni yapmış olmanın huzuru içerisindeyiz"

Yalçın, görev yaptığı deprem bölgelerinden Kayseri'ye gelen vatandaşlara belediye olarak konaklama ve yemek gibi imkanlar sunduklarını dile getirdi.

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının da aralıksız sürdüğüne değinen Yalçın, "47 noktada çalışma yapıyoruz. Bunların 2'si belediyemizin öz bütçesinden, diğerleri de müteahhit arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Aynı zamanda her apartmanın görevlisine afet ve ilk yardım kursu verdik, onlara sertifika dağıttık. Biz üzerimize düşeni yapmış olmanın huzuru içerisindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Belediye, kayseri, Deprem, Güncel, Sağlık, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas'ta Acil Durum Konteynerleri Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:28:13. #7.12#
SON DAKİKA: Talas'ta Acil Durum Konteynerleri Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.