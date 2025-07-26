Kayseri'nin Talas ilçesinde müstakil evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
U.B. yönetimindeki 38 DZ 684 plakalı otomobil, Hulusi Akar Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki müstakil evin bahçesine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralan U.B, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Talas'ta Kaza: Otomobil Bahçeye Düştü - Son Dakika
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