Talas'ta Sahaflar Çarşısı İnşaatı Devam Ediyor

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Talas Belediyesince ilçeye kazandırılan Sahaflar Çarşısı'nda çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenidoğan Mahallesi Hocalı Parkı'nda inşa çalışmaları süren Sahaflar Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Yalçın, Talas'a bir değer daha kazandırdıklarını, Sahaflar Çarşısı'nı çok yakın zamanda hizmete sunacaklarını belirtti.

Ahşaptan yapılan 10 konteynerden oluşacak çarşının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.