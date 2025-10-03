Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü! Aracı durdurdu, acımadan vurdu - Son Dakika
Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü! Aracı durdurdu, acımadan vurdu

Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü! Aracı durdurdu, acımadan vurdu
03.10.2025 17:30
Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü! Aracı durdurdu, acımadan vurdu
Kayseri'de, 'yol verme' tartışmasında motokurye, meslektaşı kız arkadaşının darbedilmesinin ardından, içinde 1 kadın ile 2 çocuğun da bulunduğu otomobili durdu. Otomobilin sürücüsünü yumruklayan motokurye çevredekilerin müdahalesiyle zorlukla sakinleştirilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de, 'yol verme' tartışmasında motokurye, meslektaşı kız arkadaşının darbedilmesinin ardından, içinde 1 kadın ile 2 çocuğun da bulunduğu otomobilin sürücüsünü defalarca yumrukladı. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kayseri'de Talas ilçesinde motokurye ile otomobilin sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Aracın içindeki sürücüyü yumruklamaya başlayan motokuryeyi, çevredekiler uzaklaştırdı.

ARACI DURDU, ACIMADAN VURDU

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motokuryenin otomobilin sürücüsünü yumrukladığı, aracın içindeki kadının da "Sen napıyorsun? Çocuk var" diye bağırdığı duyuldu.

KIZ ARKADAŞI DARBEDİLMİŞ

Ancak bir süre sonra olayın arka planı da ortaya çıktı. Olay öncesine yönelik görüntülerde ise otomobilin içindeki 1 kadın ile motokurye Gizem Nur Ö. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Otomobilden inen kadın ve sürücünün, Gizem Nur Ö. ile bir süre tartışma yaşadığı, sonrasında yere düşürerek darbettikleri, ayağa kalkan Gizem Nur Ö.'nün otomobilin önüne geçip, "Polisi arayacağım bekle" dediği ve sürücünün otomobili üzerine sürdüğü görüldü. Bunun üzerine Gizem Nur Ö.'nün erkek arkadaşını aradığı ve "Gel çabuk gel, kadın da var, ışıklardayım, adam ayağıyla vurdu" dediği duyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Güncel Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü! Aracı durdurdu, acımadan vurdu - Son Dakika

    Yorumlar (11)

  • Sena2007:
    iki tane çocuk var diyen kadın demeye bin şahit ister sen mb asıl bir yaratıksın o kadını dövdürdün motırlurye haklı adamı hakkını vermiş fakat bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmayacaktın çünkü bu kadın ve adam kızı yalnız bulup darp etmişler 75 18 Yanıtla
  • Ekrem Ekrem:
    Motor kullananlar zaten hep tartışıyor kadın git belanı başkasından bul diyor hala konuşuyor çok Haklıysan kamera kayıtlarını emniyete ver laf dalaşına girme motorcu bayan yaşlı adamda sinirlendi yapıştırdı iyi etti trafikte motorcular yeterki haklı olsun hemen kayıt kavga 54 27 Yanıtla
  • Alirıza Kandırıcı:
    Kral hakkını vermiş kurye kardeşimize selamlar 43 37 Yanıtla
  • Selçuk Ertonga:
    Motor kuryecilerin hepsi terbiyesiz ahlaksız kendi bilmez insanlar polisin bunları bir ayar vermesi lazım 30 15 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    arabadan indi suç. motor kadını dövdü yere yatırdı darbetti. erkek kurye gelip .. bu işi mahkeme de zor çözer üçü de trafikden men olsa kalanlar rahatlardı 33 5 Yanıtla
19:29
SON DAKİKA: Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü! Aracı durdurdu, acımadan vurdu - Son Dakika
