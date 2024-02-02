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Regaip Minareci, Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'nün 2023 sahibi oldu - Son Dakika
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Regaip Minareci, Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'nün 2023 sahibi oldu

Regaip Minareci, Talat Sait Halman Çeviri Ödülü\'nün 2023 sahibi oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Talat Sait Halman anısına düzenlenen 'Talat Sait Halman Çeviri Ödülü' 2023 yılında çevirmen Regaip Minareci'ye verildi. Minareci, Jenny Erpenbeck'in 'Kairos.' romanını Almancadan Türkçeye başarılı bir şekilde çevirerek 40 bin liralık ödüle layık görüldü. Seçici kurul, Minareci'nin çevirisinin yazarın üslubuna sadık kaldığını, zaman sıçramalarını başarılı bir şekilde aktardığını ve dipnotlarla metnin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını belirtti. Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu'nun başkanlığını Doğan Hızlan yapıyor.

02.02.2024 16:13
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Çevirmen Regaip Minareci, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Talat Sait Halman anısına, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü"nün 2023 yılındaki sahibi oldu.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, seçici kurulun değerlendirmesi sonucu, Jenny Erpenbeck'in Can Yayınları'ndan çıkan "Kairos." romanını Almancadan çeviren Minareci, 40 bin liralık ödüle değer görüldü.

Seçici kurulun yaptığı açıklamada, yazara verilen ödülün gerekçesi, "Çevirmen Regaip Minareci, 'Kairos.' romanında yazarın üslubuna tümüyle sadık kalarak yetkin bir çeviri ortaya çıkarmıştır. Yer yer kesintili, kopuk cümleler, zaman sıçramaları başarıyla aktarılmış, argo sözcükler hiçbir anlam kaybı olmadan Türkçeleştirilmiştir. Gerekli gördüğü yerlere eklediği kapsamlı dipnotlar ise metnin farklı katmanlarına ulaşılarak daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Deneyimli çevirmen Regaip Minareci'nin özenli çalışmasıyla romanın çarpıcı ve deneysel yapısının Türkçeye çok iyi aktarıldığı görüşündeyiz." ifadeleriyle aktarıldı.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın üstlendiği "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu" yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ile Kaya Genç'ten oluşuyor.

Güncel kültür-sanat üretimini teşvik etmek amacıyla, 2015'te başlatılan Talat Sait Halman Çeviri Ödülü daha önce Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı (Jüri Özel Ödülü), Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler, Erdem Kurtuldu, Süleyman Doğru ve Zafer Ceylan'a sunulmuştu.

Regaip Minareci hakkında

Minareci, 1955'te İstanbul'da doğdu. Münih'te tamamladığı ortaöğrenimin ardından Münih Teknik Üniversitesinde elektronik mühendisliği okudu. 1977'de Hürriyet grubunda çevirmen olarak çalışmaya başladı.

Çeşitli yayın kuruluşlarında editör, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni ve yayın koordinatörü olarak uzun yıllar idari görevlerde bulunan Minareci, çok sayıda klasik ve çağdaş eseri Almancadan Türkçeye kazandırdı, ayrıca Avusturya Edebi Çeviri Devlet Ödülü'ne değer görüldü.

Kaynak: AA

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Can Yayınları, Münih, Edebiyat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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