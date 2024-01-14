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Taliban yönetimi, Çin'in iç işlerine karışılmamasını istedi - Son Dakika
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Taliban yönetimi, Çin'in iç işlerine karışılmamasını istedi

Taliban yönetimi "tek Çin" politikasını desteklediklerini belirterek, Çin'in iç işlerine karışılmamasını istedi.

Taliban yönetimi, Çin\'in iç işlerine karışılmamasını istedi
14.01.2024 - 18:54,
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Taliban yönetimi "tek Çin" politikasını desteklediklerini belirterek, Çin'in iç işlerine karışılmamasını istedi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Belhi, hükümetlerinin "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu ve Çin'in iç işlerine müdahaleyi bölgesel barış ve istikrara karşı provokatif ve zararlı olarak gördüklerini kaydetti.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki başkanlık seçimlerini, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin zaferiyle sonuçlanmıştı.

Çin, Taliban sonrası Afganistan'a ilgisini artırmıştı

ABD sonrası, Afganistan'da daha çok madenlerin işletilmesi ve çeşitli altyapı projelerinin inşasına odaklanan Çin ile çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Çin, Taliban'ın kurduğu yönetimi tanımadı ancak Çin'in yeni atadığı Kabil Büyükelçisi Cao Şing, 13 Eylül'de Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'a güven mektubunu sunan ilk büyükelçi oldu.

Taliban yönetimi ise 1 Aralık'ta, sözcülerinden Bilal Kerimi'yi Pekin Büyükelçisi olarak atadı. Bu adımlar iki ülke arasındaki yakınlaşmanın önemli adımları olarak öne çıktı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Tayvan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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