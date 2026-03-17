Tanju Özcan\'a Şantaj İddianamesi

BOLU'da, 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklu olan Tanju Özcan'ın müşteki ve sanık sıfatıyla yer aldığı 'tehdit ve şantaj' soruşturması kapsamında hazırlanan 13 sayfalık iddianame Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Özcan, Öznur Ç. isimli belediye çalışanına 'şantaj' yaptığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şubat ayında Mehmet Eren Akgüney'den kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Mehmet Eren Akgüney, 28 Şubat'ta gözaltına alınırken, aynı gün Tanju Özcan da 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Akgüney, tutuklandı. Özcan da 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne gönderilip, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Tanju Özcan'ın hem müşteki hem de sanık sıfatıyla yer aldığı 'tehdit ve şantaj' soruşturmasının iddianamesi tamamlandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı 13 sayfalık iddianameye göre, Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'nde çalışan Öznur Ç.'ye yönelik cinsel içerikli mesajlar attı ve bu mesajları kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney ele geçirdi. İddianamede Akgüney'in, Özcan'dan 20 milyon TL, otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi. İddianamede ayrıca, Akgüney'in, Özcan'ın istediklerinin yerine getirilmemesi durumunda mesajları medyaya dağıtacağını söylediği yer aldı. E.B. ve H.E.S. de tehdit ve şantaja aracı oldukları iddiasıyla soruşturmaya dahil edildi.

MAĞDUR OLARAK ŞİKAYETÇİ OLDUĞU OLAYDA SANIK DURUMUNA DÜŞTÜ

İddianameye göre, Öznur Ç.'nin ifadeleri doğrultusunda Tanju Özcan da sanık konumuna düştü. Öznur Ç.'nin savcılığa verdiği ifadede Tanju Özcan'ın, belediye çağrı merkezine yapılan Öznur Ç.'nin 'kürtaj' yaptırdığına yönelik ihbarın ses kaydını makam odasında kendisine dinlettiği ve "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin" dediğini belirttiği iddianamede yer aldı. Savcılık, Özcan'ın bu sözlerini 'şantaj' kapsamında değerlendirdi. İddianamede yer alan savcılık ifadelerinde Tanju Özcan, tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirterek Akgüney, E.B. ve H.E.S.'den şikayetçi olurken; Öznur Ç.'ye yönelik şantaj yaptığı ve ilişkisi olduğu iddialarını reddetti. Akgüney, E.B. ve H.E.S. de ifadelerinde tüm suçlamaları reddetti.

ÖZCAN'A 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, hem müşteki hem de sanık konumunda bulunan Tanju Özcan hakkında, Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle 'Şantaj' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istendi. Özkan hakkında ayrıca 5 bin gün adli para cezası ve bazı haklardan yoksun bırakılması talep edildi.

Sanık Mehmet Eren Akgüney hakkında ise Tanju Özcan'a yönelik eylemleri nedeniyle 'Şantaj', Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla toplam 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Şantaj pazarlığında aracı oldukları öne sürülen E.B. ve H.E.S. hakkında ise 'müşterek fail' olarak doğrudan iştirak ettikleri belirtilerek 3'er yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.