Tanrıkulu: Gözaltılar Hukuksuzdur - Son Dakika
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Tanrıkulu: Gözaltılar Hukuksuzdur

07.07.2026 17:35
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Sezgin Tanrıkulu, NATO Zirvesi bahane edilerek yapılan gözaltıları ağır hak ihlali olarak değerlendirip, hukuksuz emir verenleri uyardı.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, NATO Zirvesi nedeniyle yapılan gözaltılara ilişkin, "Bu hukuksuz emirleri verenler ve uygulayanlar bilsin ki Anayasa'yı askıya alarak, baskıyla kurmaya çalıştığınız düzen, mutlaka çökecektir" ifadelerini kullandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle yapılan gözaltılara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Tanrıkulu, açıklamasında, şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi bahane edilerek günlerdir sürdürülen gözaltılar, ev baskınları ve yasaklar bugün sokakta işkenceye, ters kelepçeye, şiddete ve fiili gözaltı ablukalarına dönüştü. Anayasal bir hak olan, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanan yurttaşlar sokaklarda işkenceye maruz bırakıldı, milletvekilleri engellendi, avukatlar gözaltına alındı, öğrenciler sürüklenerek polis araçlarına bindirildi. Gazeteciler ise gerçeği kayda geçirmesin diye polis ablukasına alındı."

Ters kelepçe, darp, sürükleme, saatler süren abluka, keyfi gözaltılar ve avukatlara yönelik müdahale; bunların tamamı ağır hak ihlalleridir. Hiçbir valilik kararı, hiçbir siyasi talimat bu suçları meşrulaştıramaz. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yıllardır uyguladığı sistematik baskı politikasıdır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanan herkesi düşmanlaştıran, muhalefeti suç gibi gösteren, kolluğa sınırsız yetki tanıyan bu anlayış, Türkiye'yi açık bir hukuksuzluk düzeninde yaşatmaktadır. Bu hukuksuz emirleri verenler ve uygulayanlar bilsin ki, Anayasa'yı askıya alarak, baskıyla kurmaya çalıştığınız düzen, mutlaka çökecektir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Emir, Nato, Son Dakika

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