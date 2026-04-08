Tanrıkulu'ndan Yüzde 25 Zam Soruları

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, elektrik ve doğalgaz tarifelerine yapılan zamlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "Elektrik ve doğal gaz tarifelerine yapılan yüzde 25 oranındaki zammın gerekçeleri nelerdir? Bu artışın maliyet kalemlerine göre detaylı dağılımı nedir" diye sordu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, elektrik ve doğal gaz tarifelerine yapılan zamla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Elektrik ve doğal gaza yapılan yüzde 25 zam, halkın sırtına yüklenmiş yeni bir ekonomik yüktür. İktidar aylardır 'enerjide bağımsızlık' masalları anlatıyor. Karadeniz'de gaz bulduk dediler, Gabar'da petrol bulduk dediler. Seçimden hemen önce 'doğal gaz bedava' dediler. Şimdi soruyoruz: Hani o doğal gaz? Hani o petrol? Eğer gerçekten bu kadar kaynak bulunduysa, neden vatandaş her geçen gün daha pahalı enerji kullanmak zorunda kalıyor? Gerçek şu ki, Bu iktidar, enerji politikalarını halkın yararına değil, siyasi propaganda malzemesi olarak kullanmıştır. Seçim öncesinde verilen 'bedava doğal gaz' sözlerinin bedeli bugün zam olarak vatandaşın cebinden çıkmaktadır. Türkiye hala İran'a, Irak'a, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a bağımlıysa; ortada anlatılan bir başarı hikayesi değil, ciddi bir yönetim sorunu vardır. Elektriğe ve doğal gaza yapılan bu zam emekliyi daha da yoksullaştırır, asgari ücretliyi karanlığa mahküm eder, esnafın kepenk kapatmasına neden olur, sanayicinin üretim maliyetini artırır. Enerji temel bir haktır, lüks değildir! Buradan açıkça ifade ediyoruz: Vatandaşın sırtına yüklenen bu zamlar derhal geri çekilmeli, enerji politikaları şeffaf ve kamu yararını esas alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Halk gerçekleri görüyor. Bu düzen değişecek."

Tanrıkulu'nun Yılmaz'a yönelttiği sorular şu şekilde:

"Elektrik ve doğal gaz tarifelerine yapılan yüzde 25 oranındaki zammın gerekçeleri nelerdir? Bu artışın maliyet kalemlerine göre detaylı dağılımı nedir?"

Son 5 yıl içerisinde konutlara satılan elektrik ve doğal gazın birim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki fark ne kadardır? Bu fark hangi kalemler üzerinden oluşmaktadır?

Karadeniz'de (özellikle Sakarya Gaz Sahası'nda) çıkarıldığı açıklanan doğal gazın toplam üretim miktarı nedir? Bu gazın Türkiye'nin toplam tüketimi içindeki payı yüzde kaçtır?

Kamuoyuna 'müjde' olarak açıklanan doğal gaz rezervlerinin ne kadarı fiilen üretime geçirilmiştir? Açıklanan rezervler ile gerçek üretim rakamları arasında fark var mıdır?

Gabar'da bulunduğu açıklanan petrolün günlük üretim miktarı nedir? Bu üretimin Türkiye'nin toplam petrol tüketimine etkisi ne düzeydedir?

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol ithalatında İran, Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan'a olan bağımlılığı son 10 yılda nasıl değişmiştir? Bu ülkelerden yapılan ithalatın toplam içindeki payı nedir?

Enerji alanında dışa bağımlılığın azaltıldığı yönündeki siyasi söylemlere rağmen, ithalat bağımlılığının devam etmesinin nedeni nedir?

Seçim öncesinde konutlara sağlanan ücretsiz doğal gaz uygulamasının toplam maliyeti ne kadardır? Bu maliyet Hazine tarafından nasıl karşılanmıştır?

Söz konusu ücretsiz doğal gaz uygulamasının kamu maliyesine etkisi nedir? Bu uygulama nedeniyle oluşan bütçe açığı, sonrasında yapılan zamlarla mı telafi edilmiştir?

Elektrik üretiminde kullanılan kaynaklar (hidroelektrik, rüzgar, güneş, doğal gaz, kömür, nükleer vb.) içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı nedir? Bu oran artmasına rağmen fiyatların yükselmesinin nedeni nedir?

Enerji alanında yapılan açıklamaların seçim dönemlerinde yoğunlaşması ve sonrasında fiyat artışlarının gelmesi, kamuoyunun yanıltıldığı yönündeki eleştirilere neden olmaktadır. Bu eleştiriler hakkında ne düşünülmektedir?"