Tanzanya'da Bina Çöktü: 13 Ölü, 84 Yaralı

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Tanzanya'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 13 kişi öldü, 84 kişi yaralandı.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Darüsselam'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin yaralandığını söyledi.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Brezilya'da açıklama yapan Hassan, binanın çöktüğü Kariakoo bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hassan, hükümetin önceliğinin hayat kurtarmak olduğunu belirterek, Kariakoo'daki binaların sağlamlığının incelenmesi için bir ekip görevlendirdiklerini kaydetti.

Enkaz altında kalanların sayısı tam olarak bilinmiyor, ordunun da dahil olduğu acil durum ekipleri, hayatta kalanların yerini tespit etmek için çalışıyor.