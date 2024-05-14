Tanzanya'da Deniz Altı Kablolarının Hasarı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Tanzanya'da Deniz Altı Kablolarının Hasarı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Deniz altı kablolarındaki hasar sebebiyle pazar günü birçok Doğu Afrika ülkesinde internete erişim sağlanamazken Tanzanya'da hayat, kesinti nedeniyle olumsuz etkilendi. Tanzanya basınında yer alan haberlere göre, birçok banka ve hastane kesinti nedeniyle faaliyetlerini kısıtlı yürütmeye çalıştı. İnternet kesintisi nedeniyle Tanzanya'da hayat olumsuz etkilenirken kesintiler, ülkenin 11 eyaletini etkiledi. ABD'nin Tanzanya'daki Büyükelçiliği de internet kesintisi nedeniyle bugün ve yarın kapalı olacağını duyurdu. İnternet kesintisinden Mozambik, Malavi ve Sierra Leone orta düzeyde; Burundi, Somali, Ruanda, Uganda, Komorlar ve Madagaskar ise kısmen etkilendi. En çok Tanzanya ile Mayotte Adası etkilenmişti. NetBlocks, sosyal medya platformu X'ten, Afrika Deniz Altı Kablo Operatörü'nün (SEACOM) hasar görmesi nedeniyle internet erişiminden en çok Tanzanya ile Hint Okyanusu'ndaki Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'nın etkilendiğini duyurmuştu. Tanzanya Bilgi ve Teknoloji Bakanı Nape Nnauye, arızaların Mozambik ve Güney Afrika arasında bulunan kablolardaki hasardan kaynaklandığını söylemişti. Kenya'nın en büyük telekom operatörü Safaricom, internet kesintisini en aza indirgemek için önlemler alındığını açıklamıştı. Birçok Batı ve Güney Afrika ülkesi, kabloların hasar görmesi nedeniyle mart ortasında da benzer kesintiler yaşamıştı.

14.05.2024 11:59
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Deniz altı kablolarındaki hasar sebebiyle pazar günü birçok Doğu Afrika ülkesinde internete erişim sağlanamazken Tanzanya'da hayat, kesinti nedeniyle olumsuz etkilendi.

Tanzanya basınında yer alan haberlere göre, birçok banka ve hastane kesinti nedeniyle faaliyetlerini kısıtlı yürütmeye çalıştı.

İnternet kesintisi nedeniyle Tanzanya'da hayat olumsuz etkilenirken kesintiler, ülkenin 11 eyaletini etkiledi.

ABD'nin Tanzanya'daki Büyükelçiliği de internet kesintisi nedeniyle bugün ve yarın kapalı olacağını duyurdu.

İnternet kesintisinden Mozambik, Malavi ve Sierra Leone orta düzeyde; Burundi, Somali, Ruanda, Uganda, Komorlar ve Madagaskar ise kısmen etkilendi.

En çok Tanzanya ile Mayotte Adası etkilenmişti

NetBlocks, sosyal medya platformu X'ten, Afrika Deniz Altı Kablo Operatörü'nün (SEACOM) hasar görmesi nedeniyle internet erişiminden en çok Tanzanya ile Hint Okyanusu'ndaki Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'nın etkilendiğini duyurmuştu.

Tanzanya Bilgi ve Teknoloji Bakanı Nape Nnauye, arızaların Mozambik ve Güney Afrika arasında bulunan kablolardaki hasardan kaynaklandığını söylemişti.

Kenya'nın en büyük telekom operatörü Safaricom, internet kesintisini en aza indirgemek için önlemler alındığını açıklamıştı.

Birçok Batı ve Güney Afrika ülkesi, kabloların hasar görmesi nedeniyle mart ortasında da benzer kesintiler yaşamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tanzanya'da Deniz Altı Kablolarının Hasarı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanzanya'da Deniz Altı Kablolarının Hasarı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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