Tanzanya\'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25\'e yükseldi

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ARUSHA, 26 Şubat (Xinhua) -- Tanzanya'nın kuzeyindeki Arusha kentinde Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'ten 25'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında gönüllü 7 yabancı öğretmen de bulunuyor.

Tanzanya polis gücü sözcüsü Abel Paul tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre kazada hayatını kaybeden yabancı gönüllü öğretmenler Kenya, Togo, Madagaskar, Burkina Faso, Güney Afrika, Nijerya ve ABD vatandaşıydı.

Xinhua'ya telefonla bilgi veren Paul, yabancı öğretmenlerin Arusha'daki bir okula bağlı çalıştıklarını söyledi.

Operasyon ve eğitimden sorumlu polis komiseri Awadh Juma ise kazanın Cumartesi günü öğleden sonra Arusha'daki Ngaramtoni banliyösünde bir kamyon sürücüsünün kontrolü kaybederek üç araca çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Juma ayrıca kazada yaralanan 21 kişinin de Arusha kentindeki hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, güvenlik birimlerine araçların düzenli olarak denetlenmesi ve ehliyet kontrolü de dahil olmak üzere yasaların tam olarak uygulanmasını sağlamaya devam etme talimatı verdi.