Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Murat K'nin kullandığı 41 DK 561 plakalı tır, Taraklı-Göynük- Gölpazarı kavşağında, Tahir B. idaresindeki 07 MTT 46 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik işaret levhasına vurarak durabildi.
Kazada, sürücü Tahir B. ile otomobildeki Marieana D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Taraklı'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?