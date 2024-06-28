Taraklı'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Taraklı'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: İki Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Murat K'nin kullandığı bir tır ile Tahir B. idaresindeki bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik işaret levhasına çarparak durabildi. Kazada, sürücü Tahir B. ile otomobilde bulunan Marieana D. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

28.06.2024 16:45
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Murat K'nin kullandığı 41 DK 561 plakalı tır, Taraklı-Göynük- Gölpazarı kavşağında, Tahir B. idaresindeki 07 MTT 46 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik işaret levhasına vurarak durabildi.

Kazada, sürücü Tahir B. ile otomobildeki Marieana D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taraklı'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

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