Taraklı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Taraklı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, Yenidoğan Mahallesi'nde husumetli olan Müslüm Y. ile E.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.Ç, evinden aldığı pompalı tüfekle Müslüm Y'ye ateş etti. Saldırı sonucunda Müslüm Y. hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Polis, olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

27.07.2024 11:59
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Müslüm Y. (28) ile E.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, evinden aldığı pompalı tüfekle Müslüm Y'ye ateş etti.

Saldırıda Müslüm Y'nin yanı sıra saçma isabet eden 2 kişi de yaralandı.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin E.Ç'nin de aralarında yer aldığı 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taraklı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraklı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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