Tarih Buluşmaları'nda Bu Ay Dr. Mustafa Özbaş Konuşacak - Son Dakika
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Tarih Buluşmaları'nda Bu Ay Dr. Mustafa Özbaş Konuşacak

İzmir'deki Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen Tarih Buluşmaları'nın bu ayki konuğu Dr. Mustafa Özbaş, 23 Ocak'ta '19. Yüzyıl Seyahatnamelerinde Türkler ve İnançları' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

21.01.2025 10:31  Güncelleme: 11:22
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(İZMİR) - Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlenen Tarih Buluşmaları'nın bu ayki konuğu 23 Ocak'ta "19. Yüzyıl Seyahatnamelerinde Türkler ve İnançları" konu başlığıyla Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özbaş olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü'nün, Tarih Vakfı ile birlikte APİKAM'da gerçekleştirdiği "Tarih Buluşmaları" kapsamında her ay bir akademisyen siyasetten kültüre, sanattan toplumsal olaylara birçok farklı konuda İzmirlilerle buluşmaya devam ediyor. Söyleşi dizisinin bu ayki konuğu ise Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özbaş olacak. Özbaş'ın "19. Yüzyıl Seyahatnamelerinde Türkler ve İnançları" adlı söyleşisi, 23 Ocak Perşembe günü saat 18.30'da düzenlenecek. Söyleşide; İngiliz seyyahların 19. yüzyılda yayımlanan seyahatnamelerinde aktardığı bilgiler ışığında, Türklerin söz konusu dönem ve coğrafyalardaki kültürel özellikleri ve inançları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarih Buluşmaları'nda Bu Ay Dr. Mustafa Özbaş Konuşacak - Son Dakika

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