Tarihi Belgeler Çanakkale'yi Aydınlatıyor

6 Nisan 1920

1- MSB arşivindeki tarihi belgeler Çanakkale Savaşları'na ışık tutuyor

Milli Savunma Bakanlığı arşivindeki belgelerde muharebe sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve diğer komutanlar tarafından verilen direktifler yer alıyor

Bu belgelerden biri de "Cephe Emirleri" başlığıyla 15 Eylül 1915'te Anafartalar Grubu Komutanı Albay Mustafa Kemal imzasıyla "Mürettep Süvari 4'üncü Alay Komutanlığına" yazılan evrak oldu

Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Komutanlığı kayıtlarında, Nusret Mayın Gemisi'nin 100 metre arayla döktüğü torpillerin ardından saat 07.30'da Kepez Burnu'ndan "Geri dönüyor" şeklinde raporlanması, tarihi zaferin ilk resmi belgelerinden biri olma özelliğini taşıyor

(Utku Şimşek/Ankara)

2- TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı

Sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporda iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin kısa vadeli tedbirlerle yönetilemeyecek ölçüde yapısal ve süreklilik arz eden bir nitelik taşıdığı belirtildi

Zirai don olaylarına ilişkin tüm verileri kapsayan ulusal düzeyde merkezi bir veri tabanı oluşturulması, zirai don riskinin yönetilmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, TARSİM ve ilgili kurumlar arasında veri paylaşım protokolleri yapılması tavsiye edildi

Bölgesel iklim modelleri ve uzun dönemli iklim projeksiyonları esas alınarak tarımsal üretim planlamasının yeniden yapılandırılması önerilen raporda TARSİM kapsamında zirai don teminatının erişilebilirliğinin artırılması ve kapsayıcılığın güçlendirilmesi, risk yönetiminin temel unsurlarından biri olarak nitelendirildi

Don afetinden etkilenen üreticilerin kredi ve borçlarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra yeni üretim dönemine girebilmelerini sağlayacak şekilde finansal erişimlerinin de desteklenmesinin önemine işaret edildi

(Oğuzhan Sarı/TBMM)

3- Körfez'deki savaşın mart ayında tarım sektörüne bütçesi belli oldu

Dünya Bankası verilerine göre, martta tarım fiyat endeksi yüzde 1,5, gıda fiyatları ise yüzde 2,7 artarken gübre fiyatlarında yaşanan yüzde 26,2'lik artışta üredeki yüzde 53,7'lik yükseliş önemli bir rol oynadı

Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yener Ataseven:

"Kısa vadede çıkan gübre ve gıda fiyatlarının aynı zamanda kısa vadede aynı şekilde düşeceğini öngörmek ekonominin kurallarına aykırı. Türkiye ve bölge ülkelerinde kimleri etkiliyorsa kalıcı bir düşüşün olması kısa vadede çok zor ancak kısa vadede küçük indirimler olabilir"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

4- Çocukların dilekleri Mecliste sergilenecek

TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından hayata geçirilen "Küçük Eller, Büyük Dilekler" Projesi'yle ortaokul öğrencilerinin Meclise ilettiği dilek, temenni ve şikayetleri, TBMM'nin açılışının 106'ncı yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törende sergilenecek

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık:

"Dijital zorbalık, akran zorbalığı, çevre ve hayvanlarla ilgili sorunlar, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetler, aile değerleri, anne, baba, çocuk ilişkileri konularında inanılmaz vizyoner projeler ve dilekçeler geldi"

(Gazi Nogay/TBMM)

5- Türkiye'nin fiber internet abone sayısı 5 yılda 2 katına çıktı

Türkiye'deki fiber optik kablo uzunluğu, 2021-2025 döneminde yüzde 44 artış göstererek 680 bin kilometreyi aştı

(Mertkan Oruç/Ankara)

6- Hürmüz krizi petrol deniz taşımacılığını Kovid-19 seviyelerinin altına çekti

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırı sonrası Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla martta deniz yoluyla taşınan petrol miktarı ve mesafesini gösteren "ton-mil" verilerinde yıllık bazda yüzde 13,7 düşüş yaşandı

(Firdevs Yüksel-Fuat Kabakcı/İstanbul/Ankara)

7- ABD/İsrail-İran arasındaki savaşla petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisselerinde ralli görüldü

Küresel arzın daralması, güçlü rafineri marjları ve süregelen jeopolitik riskler, ham petrol fiyatlarını yüksek seviyede tuttu ve petrol ve doğal gaz şirketleri genelinde nakit akışlarını güçlü kıldı

Bu gelişmelerle yatırımcısına Norveç merkezli petrol şirketi Equinor yüzde 77,4, ABD merkezli Occidental Petroleum yüzde 58, İtalya merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Eni yüzde 54, Fransa merkezli petrol şirketi TotalEnergies yüzde 45,5, ABD'li petrol ve doğalgaz şirketi Exxon Mobil yüzde 41 kazandırdı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Emtia piyasaları Hürmüz Boğazı'na dair beklentilerle yön aradı

Değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 4,1, platinde yüzde 2,7, paladyumda yüzde 1 ve altında yüzde 1,6 arttı

ABD Tarım Bakanlığının nisan ayı WASDE raporunda 2025-2026 sezonu için soya tahmini 2,575 milyar kileden 2,610 milyar kileye çıkarken ihracat tahmini 1,575 milyar kileden 1,540 milyar kileye indi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

9- İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına "ayrımcılık ve eşitlik ihlali" eleştirisi

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren:

"Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 2. ve 26. maddeleri uyarınca hukuk önünde eşitlik ve ayrımcılık yasağı temel bir yükümlülüktür ancak söz konusu yasa, fiilen yalnızca Filistinlileri hedef almakta aynı fiiller bakımından farklı gruplar için ayrı yargılama usulleri ve ceza rejimleri öngörmektedir. Bu durum, eşitlik ilkesinin açık ihlali niteliğindedir"

"Ceza hukuku normlarına göre yasalar esasen yürürlüğe girdikten sonra işlenecek fiiller bakımından uygulanmaktadır ancak İsrail bilindiği üzere hukuk tanımaz bir devlettir, dolayısıyla yasayı ne şekilde uygulayacağı öngörülememektedir"

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Devlet korumasındaki çocuklar travmalarının izlerini "kum terapisiyle" siliyor

Üsküdar Hasan Tan Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Elif Cansu Demirci:

"Kum terapisini tercih etmemizin en önemli sebeplerinden biri, çocuğun travmasıyla ilgili konuşmasına, yaşadıklarını anlatmasına gerek kalmadan, travmasını somutlaştırarak onu işlemlemesi. Çocukla ilgili yaptığınız çalışmalarda ona direkt bir şey anlattırmaktansa kum terapisinin travmalarını işlemeleri için en doğru yol olduğunu düşünüyoruz"

Merkezde Kum Tepsisi Temelli EMDR terapisi uygulayan psikolog Derya Altınay:

"Bu terapiden fayda sağlamayan çocuk yok. Bazı çocukların tüm semptomları bitti, bazı çocukların hayatı çok zorlaştıran çok semptomu bitti"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

12- Martta en düşük sıcaklık Van'da, en yüksek sıcaklık Hatay'da ölçüldü

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 7,7 derece ölçülen mart ortalama sıcaklığı, geçen ay 7,5 derece olarak kayıtlara geçti

Martta ortalama sıcaklıklar, Antakya, Cizre çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Kale (Demre), Bartın, Yalova çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

13- Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek

Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 1000 lira, 15, 16 ve 17 inç olanlar için 1250 lira, 18 ve üzeri inçler için 1500 lira olarak uygulanıyor

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde alınıyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

14- Trendyol 1. Lig'in lideri Erzurumspor FK, Süper Lig için gün sayıyor

Ligde 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 75 puanla zirvede yer alan mavi-beyazlı ekip, 5 yıldır hasretini çektiği Süper Lig'e çıkacağı günü iple çekiyor

Erzurum temsilcisi, yarın Boluspor'u yenip Esenler Erokspor'un puan kaybetmesi halinde normal sezonun bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum)

***

