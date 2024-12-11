Tarihi Camii Yıkımı Tepki Çekti

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 185 yıllık tarihi Nuri Camisi'nin bir kısmının otoyolu ihlal ettiği gerekçesiyle buldozerlerle yıkılması tepkilere neden oldu.

NDTV televizyonunun haberine göre, Uttar Pradeş'in Fatehpur bölgesinde 185 yıllık tarihi caminin bir kısmı, otoyolu ihlal ettiği gerekçesiyle buldozerlerle yıkıldı.

Eyalet yetkilileri, caminin otoyolu ihlal eden kısmının yasa dışı olduğunu ve bu sebeple yıkıldığını öne sürdü.

Yerel yönetim yetkilileri ise cami alanının uydu ve tarihi görüntülerine atıfta bulunarak, yıkım işleminin yasa dışı olduğunu ve bu iddiaların son 2-3 yıl içinde ortaya atıldığını belirtti.

Nuri Camisi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhammed Muin Han, yaptığı açıklamada, "Nuri Camisi 1839'da inşa edildi. Buradaki otoyol ise 1956'da yapıldı. Buna rağmen caminin bir kısmının yasa dışı olduğunu söylüyorlar." dedi.

Cami yönetimi, konuyla ilgili mahkemeye itirazda bulundu.

Sosyal medyada çok sayıda kişi, caminin bir kısmının yıkılmasına tepki gösterdi.

Aşırılıkçı Hindular, bazı camilerin yıkılan tapınakların üzerine yapıldığını savunuyor

Hindistan'ın 250 milyonun üzerinde nüfusuyla en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş, aynı zamanda ülkede en çok Müslümanın yaşadığı eyalet olarak öne çıkıyor.

Son dönemde aşırılık yanlısı Hindular, özellikle Uttar Pradeş'te tarihi camilerin Hindu tapınaklarının üzerine inşa edildiği iddiasıyla tartışmalara yol açıyor.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinden (BJP) Uttar Pradeş eyaletinin Hindu rahibi Başbakanı Yogi Adityanath'a bağlı "Yogi Gençlik Tugayı" isimli hareket, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Tac Mahal'in bir Hindu tapınağı üzerine inşa edildiğini iddia ediyor.

Yogi Gençlik Tugayı, Mart 2024'te Tac Mahal'in "antik bir Şiva tapınağı" olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve anıt mezarda inceleme yapılmasını talep etmişti.

Söz konusu adım, ülkedeki Müslümanların ve tarihçilerin tepkisine yol açmıştı.

Hindular için kutsal şehir sayılan Varanasi'deki Gyanvapi Camisi'nin, Kashi Vishwanath Hindu Tapınağı'nın 17. yüzyılda yıkılan bölümünün üzerine inşa edildiği ileri sürülmüştü.

Mahkeme, 31 Ocak 2024'te, Gyanvapi Camisi'nde Hinduların ibadet etmesine izin vermişti.

Uttar Pradeş'in Moradabad kentinin Sambhal bölgesinde, Babürlüler döneminden kalan Jama Mescidi'nin Hindu tapınağı üzerine inşa edildiği öne sürülmüştü. Bu camide yapılan inceleme sırasında 24 Kasım'da polis ve göstericiler arasında çıkan arbedede 4 kişi hayatını kaybetmiş, 30'un üzerinde polis yaralanmıştı.

Babri Camisi de uluslararası kamuoyunda birçok kez gündeme gelmişti.

Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne süren radikal Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.