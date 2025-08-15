Tarihi Eser İddialarına Yanıt

'GİZLİM SAKLIM YOKTUR'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş yeri ile deposunda yapılan aramada çok sayıda tarihi nitelikte olduğu öne sürülen eserler ele geçirilen Osman Kaplan, açıklama yaptı. Osman Kaplan, "13'ünde bir vatandaş geldi, 'restorasyoncu' olduğunu söyledi. Ürünlerimizin bilgilerini aldı. 'Bu kapıları, dolapları nereden buldun' dedi. Düğmeli evlerden bazılarının bize satıldığını, bazılarının hediye edildiğini, bazılarının mezattan para karşılığı satın alındığını söyledim. Bazı bir takım taşları gördü, 'Bana satar mısın' dedi. 'Hayır taşlar satılık değil' dedim. Bana 'Mimarlık yapıyorum, restorasyon işi yapıyorum senden ürün alacağım' dedi ve gitti. Daha sonra akşamüzeri jandarmanın iş yerine geldiğini öğrendim. Hakkımda ihbar olduğunu söylediler. 'Tarihi eser varmış' dediler. Dışarıda bulunan, belediyenin 6 yıl önce komşu parsele döktüğü hafriyat içerisinde bulup bahçemize koyduğumuz sütuna benzer bir taşın, elemanımın taş toplarken alıp koyduğu taşın, Sorgun'da restorasyonunu yaptığım müşterimden aldığım dekoratif taşların tarihi eser olduğu müze tarafından anlaşıldı. Müze de 'Bunları bize teslim etmen gerekiyor' dedi, teslim ettik. Halen iş yerimde malzemeler bulunmaktadır. İlgili kurumlara, jandarmaya ifademizi verdik. Tutanaklarımız tutuldu" dedi.

Osman Kaplan, iş yerinin D400 kara yolu üzerinde bulunması dolayısıyla yaşanan trafik kazalarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü istemek amacıyla resmi görevlilerin sürekli geldiğini vurgularken, "Yaklaşık 6 yıldır işletmeyi çalıştırıyorum. Gizlim saklım yoktur. Ürünlerin hiçbiri tarihi nitelik taşımamaktadır. Bugüne kadar gelen resmi görevlilerden de herhangi hakkımda bir uyarı gelmemiştir. Sürekli umuma açık yerde durmaktadır malzemelerim" diye konuştu.

Osman Kaplan, hakkında tarihi eserleri çaldığı yönündeki ithamlara ilişkin şikayetçi olacağını sözlerine ekledi. Olayın ardından jandarmaya ifade veren Osman Kaplan'ın deposu ve iş yerinde bulunan tarihi nitelikteki eserlere el konulduğu öğrenildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),