Tarihi Gelibolu Yarımadası büyük zaferin 110. yılında uluslararası törenlere hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarihi Gelibolu Yarımadası büyük zaferin 110. yılında uluslararası törenlere hazırlanıyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası büyük zaferin 110. yılında uluslararası törenlere hazırlanıyor

Dünyanın en kanlı savaşlarına sahne olan Tarihi Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla düzenlenecek uluslararası törenlere hazırlanıyor.

22.04.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en kanlı savaşlarına sahne olan Tarihi Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla düzenlenecek uluslararası törenlere hazırlanıyor.

Tarihi yarımadada 24 ve 25 Nisan'da yapılacak törenler öncesi, Türk şehitlikleri ve anıtlarının yanı sıra yabancı anıt ile mezarlıklardaki hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Şehitler Abidesi, İngiliz ve Fransız anıtları ile Anzak Koyu ve Conkbayırı'ndaki tören alanlarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Törenlere katılacak konukların oturacağı portatif tribünler, sahne, dinlenme odaları ile giriş ve çıkışlar için oluşturulacak güvenlik koridorlarının kurulumu yapılıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, bölgedeki hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı törenlerinin 24 ve 25 Nisan'da yapılacağını belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Bu yıl her zamankinden daha fazla katılım olacak, hem yurt dışından hem yurt içerisinden. Biz yine Alan Başkanlığı olarak Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Çanakkale zaferini kazananları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, diğer bütün komutanlarımızı, kahraman Mehmetçiklerimizi, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve hayırla yad edeceğiz. Yine o büyük insanları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı bir kez daha ifade edeceğiz."

"Çanakkale hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası"

Törenlere Türkiye'nin değişik kentleri ile birçok ülkeden misafirlerin katılacağını vurgulayan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Şehit yakınlarımız, gazilerimiz törende olacak. Devlet ve millet olarak o büyük kahramanları hatırlayacağız ve saygıyla anacağız. Bununla birlikte tabii yabancı katılımı bu sene çok üst düzeyde. Gerek İngiltere'den gerek Yeni Zelanda, Avustralya ve diğer ülkelerden yine çok sayıda, kalabalık bir katılımcı ve üst düzey bir protokol katılımı bekliyoruz. Bu da aslında Çanakkale'nin hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası olduğunu ortaya koyuyor. Bizim de hayalimiz bu. Hem ülke içerisinden yüz binlerce Türk evladı buraya gelsin, atalarını, o büyük kahramanları ziyaret etsin, onları hatırlasın hem de yurt dışından binlerce, on binlerce ziyaretçimiz barışın ve huzurun diyarı bu topraklarda gelip hem ziyaretleri yapsınlar hem de törenlerini icra etsinler."

Kaşdemir, Alan Başkanlığı olarak tüm katılımcılara desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

Çanakkale'nin, insanların barış ve huzur içinde ziyaretlerini yaptığı, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Bizim bir hayalimiz var. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'yi hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası haline getirmek. Bir gün gelecek, inşallah Türkiye'de Çanakkale tarihi alanı ziyaret etmeyen, Çanakkale ruhunu teneffüs etmeyen Türk evladı kalmayacağı gibi, on binlerce, yüz binlerce yabancı ziyaretçi de buraya gelip, burada törenlerini ve ziyaretlerini özgürce, huzur ve barış içerisinde yapacaktır. Biz buna hazırlık yapıyoruz ve bunu da inşallah kısa zaman içerisinde başaracağız.

Bir kez daha 110. yıl dönümünde Çanakkale'yi geçilmez yapan o büyük insanları, kahramanları, o civanmertleri, fedakar insanları rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onları her zaman hayırla yad ediyoruz. Şimdi onların bıraktığı bu topraklar, onların her karışında hatırası olan, ayak izleri olan bu topraklar, barışın ve huzurun diyarıdır. Onlar şehit oldu, hayatlarını kaybetti ama vatan sağ oldu işte. Sağ olan vatanın sağ kalan evlatları olarak bizler de onları unutmadık, unutmayacağız."

İsmail Kaşdemir, bu yılki törenlere ek olarak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 23 Nisan'da Çanakkale etabıyla başlayacağını sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Gelibolu Yarımadası, Gelibolu, Kültür, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Gelibolu Yarımadası büyük zaferin 110. yılında uluslararası törenlere hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

16:35 Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor İşte kritik maçın muhtemel 11’leri Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
02:14 Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
00:56 Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
00:54 Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
00:15 Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
00:00 Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 17:10:49. #7.13#
SON DAKİKA: Tarihi Gelibolu Yarımadası büyük zaferin 110. yılında uluslararası törenlere hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement