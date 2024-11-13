Tarım Arazilerindeki Kaçak Yapılar Yıkıldı - Son Dakika
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Tarım Arazilerindeki Kaçak Yapılar Yıkıldı

Tarım Arazilerindeki Kaçak Yapılar Yıkıldı

Başkan Kavuş, 3 milyon m² alanda 5 bin kaçak yapının yıkıldığını duyurdu.

13.11.2024 16:30
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MERAM Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapıların yıkıldığını ve Emlakçıların yargıyı kandırarak tarım arazilerinin bölünmesini sağladıklarını söyledi. Kavuş, "Tarım arazileri bölünme aşamasındayken biz oradaydık. Tel çitlerle, iplerle ya da kireçle ve aklınıza gelmeyecek yöntemlerle bölmeye çalıştılarsa da biz onları temizledik. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik çit yıkımı gerçekleştirdik. Orada da bize ve kolluk kuvvetlerine zorluk çıkardılar. Bunları yaparak 5 bin adet kaçak yapıyı engellemiş olduk." dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapıların yıkım süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Emlakçıların hakim ve savcıları kandırılarak tarım arazilerinin bölünmesini sağladıklarını söyleyen Kavuş, "Pandemiden sonra tarım arazilerinin önemini biliyoruz. Sınırlarını dışarıya kapattığında kendi kendine yetebilen ülkeler, gıda veya diğer konularla alakalı ne kadar kıymetli olduğunu, en büyük ülkenin kendi kendine yetebilen ülkeler olduğunu pandemi ispat etmiş oldu. Ana kuralımız şu, tarım arazileri, toprak kullanımı ve arazi kullanımı kanuna aykırı olarak asla bölünemez. Bunlar legal görünümlü illegal yöntemle bölünmüş araziler. Emlakçıyı borçlu, vatandaşı alacaklı olarak gösterip, bir nevi hakim ve savcıları kandırarak sanki bir borç alacak davasıymış gibi gösterilerek tarım arazilerinin bölünmesi sağlanıyor. Tarım arazileri emlakçılar tarafından küçük çitler yardımıyla bölünerek satılıyor. Tamamı 300-350 bin TL'ye alınan parselin 1 tanesi şu an 10 milyon TL'ye kadar bölünerek satıldı. Tarım arazilerinin etrafına baktığımızda yemyeşil olarak görüyoruz. Bunlar hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenlere kurban gidiyor." dedi.

'5 BİN KAÇAK YAPI YAPILMASINI ENGELLEDİK'

Başkan Kavuş sözlerini şöyle tamamladı: "Tarım arazileri bölünme aşamasındayken biz oradaydık. Tel çitlerle, iplerle ya da kireçle ve aklınıza gelmeyecek yöntemlerle bölmeye çalıştılarsa biz onları temizledik. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik çit yıkımı gerçekleştirdik. Orada da bize ve kolluk kuvvetlerine zorluk çıkardılar. Bunları yaparak 5 bin adet kaçak yapıyı engellemiş olduk. Bizim bölgemizde kaçak yapılaşma oldukça yoğun. Biz seçildiğimiz günden beri, özellikle tarım arazilerinin üzerine yapılan ev amaçlı olmayıp, hafta sonu kaçamağı yapılacak yerlerle mücadele ediyoruz. Bazı bölgelerde ise tarım arazisi üzerine yapılan kaçak yapıların yarısını yıktık, diğer yarısı için ise çalışmalarımız devam ediyor."

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA

Kaynak: DHA

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