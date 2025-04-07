Tarım Sektörü Krizde: İcra Sorunları Artıyor - Son Dakika
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Tarım Sektörü Krizde: İcra Sorunları Artıyor

CHP'li Gürer, ekonomik kriz ve tarım desteklerindeki yetersizlikle icra sorunlarının arttığını belirtti.

07.04.2025 09:58
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizin giderek arttığına dikkati çekerek, "Ekonomik sorunlarla her kesimin derdi katlanırken, icralar da vatandaşın, besicinin, üreticinin ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Hayvancılıkta destekte yetersizlik var. Tüm çiftçi borçları ötelenip faizleri silinmezse, icraları bu yıl çok konuşacağız" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de tarım sektörünün sıkıntıda olduğunu söyleyerek, vatandaşın icra sorunu yaşadığını belirtti. Gürer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"AKP  iktidarı kendi zenginini yaratarak geniş kesimlerin yoksullaşmasına yol açtı. Vatandaş borcu ödeyemeyince elde avuçta ne varsa el koyuyorlar. Çiftçilerimizin traktörü, tarlası ve hayvanı haczedilmemelidir. Kanun teklifi de verdim. Teklifte de ifade ettiğimiz gibi, tarım kesiminin boğazını sıkan iktidar, icrayı seyretmek yerine tarımda kalanlara sahip çıkmalı ve destek vermelidir. Tarım stratejik bir alandır. Gıda olmadan yaşam olmaz. Gıdayı üretenler korunmalıdır. Kırsal, yanlış tarım politikaları ile boşaldı. Genç nüfus tarıma yönelmiyor. Mevcut olan da ürettiğinden, beslediğinden kazanmıyor. Aracıya çalışıyor. Bir de ithal lobisi var. Milli ve yerli olanı bitiriyor. İktidar sorun çözme değil, seyretme noktasında duruyor.

İcraya konu olan 33 adet Malta melezi anaç keçinin ortalama ağırlığının 54 kg olduğu ve canlı kilogram fiyatının 108,4 TL olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Toplam bedelin 193 bin 168 TL olduğu belirtiliyor. 30 oğlağın ortalama kilosu ise 16 kg olup, kilogram başına düşen değer 181,4 TL olarak tespit edilmiştir. Oğlakların toplam bedeli ise 87 bin 72 TL olarak belirlenmiştir.

Ekonomik sorunlarla her kesimin derdi katlanırken, icralar da vatandaşın, besicinin, üreticinin ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Hayvancılıkta destekte yetersizlik var. Tüm çiftçi borçlarının ötelenip faizlerin silinmezse, icraları bu yıl çok konuşacağız.

"İktidar sayesinde yurt dışındaki çiftçilere dolarlar akacak"

Sonuçta traktör, tarla ve hayvanı icralık olan süreçte üretici üretimden çekilirse ithalat artacak. Milli ve yerliliği dilinden düşürmeyen iktidar sayesinde yurt dışındaki çiftçilere dolarlar akacak. Vatandaş da rafta fiyatı zamla sürekli artan ürünlere bakıp çıkacak ve dolaylı bir açlıkla yaşamaya çalışacaklar.

"Tarım sektörünün adeta boğazı sıkılıyor"

Üreticilerimiz, artan maliyetler karşısında direnemiyor. AKP iktidarının tarım politikaları nedeniyle her gün sorun yaşayanların dramlarına tanık oluyoruz. Borcunu ödeyemeyen çiftçilerin hayvanları, tarlaları ve traktörleri icra yoluyla satılıyor. Tarım sektörünün adeta boğazı sıkılıyor.

"Yapılandırma ve erteleme düzenlemelerinin devreye sokulması gerekir"

Yem fiyatlarının kontrol altına alınması ve sübvansiyon sağlanması, yemde yarısının iktidar tarafından karşılanması, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin desteklenmesi için doğrudan teşviklerin artırılması ve borçlarını ödeyemeyen üreticiler için yapılandırma ve erteleme düzenlemelerinin devreye sokulması gerekir.

"İktidar, bir an önce ülkedeki gerçek sorunları görerek çözüm üretmelidir"

İktidar koltuğunu korumak uğruna muhalefete suç üretmek için harcadığı enerjiyi tarım kesiminin sorunları için harcasaydı, market raflarındaki fahiş fiyatlar yerine makul fiyatların oluşmasına vesile olurdu. Tarımı da vatandaşı da düşünmeyen iktidar, bir an önce ülkedeki gerçek sorunları görerek çözüm üretmelidir."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Sektörü Krizde: İcra Sorunları Artıyor - Son Dakika

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