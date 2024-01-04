Tarım Sigortaları Havuzu\'ndan 2023\'te 3,1 milyon poliçe düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında 3,1 milyon adet poliçe düzenlendiğini belirterek, "9,2 milyar lira devlet prim desteği ve 8 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı." dedi.

Yumaklı, AA muhabirine, TARSİM'in çiftçilerin doğal afetlerden korunması ve tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

Tarım sigortalarının bitkisel ürün, sera, büyükbaş ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, su ürünleri, köy bazlı kuraklık, arıcılık ve gelir koruma başlıklarında düzenlediği bilgisini veren Yumaklı, "Geçen yıl da üreticilerimizin emeklerini koruma altına aldık. 2023'te TARSİM kapsamında 3,1 milyon poliçe düzenlendi, 9,2 milyar lira devlet prim desteği ve 8 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı. 2006'dan günümüze kadar toplam 23,7 milyon poliçe, 24 milyar lira devlet prim desteği ve 21 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı." diye konuştu.

Yumaklı, geçen yıl en fazla TARSİM sigortasının sırasıyla Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli ve Yozgat'ta yapıldığını aktararak, en fazla sigortalanan ürünlerin ise buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve üzüm olduğunu bildirdi.

Tarımda sigortalı sayısında ve prim adedinde yükselişin devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, sigorta kapsamlarının da sürekli genişletilerek çeşitli indirimler uygulandığını dile getirdi.

TARSİM kapsamında sağlanan kolaylıklar sürecek

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, bu yıl bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında yüzde 15'e kadar, don riski tarife fiyatında yüzde 10'a kadar, fırtına riski için yüzde 6, sel riski için yüzde 5 prim indirimi yapıldı.

Bitkisel ürün ve köy bazlı kuraklık verim sigortasında uygulanan çift poliçe indirimine yüzde 10 olarak 2024'te de devam edilecek.

Ağaç sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de bitkisel ürün sigortası poliçesi olan parsellerde yüzde 5 uygulanan ağaç çift poliçe indirimi uygulaması yüzde 10'a yükseltildi.

Bitkisel ürün sigortası dolu paketi kapsamında herhangi bir risk nedeniyle 4 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış sigortalılara yüzde 40 prim indirimi uygulaması yapılacak. Don paketi kapsamında 3 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış sigortalılara yüzde 30 prim indirimi sağlanacak.

Seralarda teknik donanım hasarları teminat kapsamına alındı

Sera sigortasında teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle topraksız tarım yapılan seralarda, teknik donanım unsurunda hasar meydana gelmesi sonucu ürünün doğrudan etkilenmesiyle oluşan miktar kayıpları teminat kapsamına alındı.

Sera sigortasında kar ağırlığı teminatında, seralardaki oluk altı direk profilleri, konstrüksiyondaki kırıklıklar, eğiklikler, hasarlı ya da tamir görmüş profiller, yay çemberlerin makasları ile oluk kenar direkleri ve havalandırma sistemlerindeki hasarlar teminat kapsamına dahil edildi. Yumuşak plastik örtülerde meydana gelen yırtıklar veya delinmeler sonucu 5 bin lira örtü onarım masrafı desteği uygulaması getirildi.

Ayrıca, sera sigortasında geçmiş yıllarda 5'inci risk kategorisine giren seralar sigorta kapsamı dışında iken 2024'te buralarda yetiştirilen ürünler teminat kapsamında olacak.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara sigorta koruması

Büyükbaş hayvan hayat sigortalarının tarife fiyatında, besi ve süt sığırlarında yüzde 4 prim indirimi yapıldı. Poliçe düzenlenmesi esnasında sigortalanabilir büyükbaş hayvan sayısı 1-30 baş olan işletmelere yönelik poliçe primi üzerinden yüzde 15 prim indirimi düzenlendi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları için yetiştirici birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde, hayvan sayılarına göre değişmekle beraber yüzde 10 ila 50 arasında prim indirimi yapıldı.

Küçükbaş hayvan hayat sigortalarında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 5 prim indirimine gidildi. Poliçe düzenlenmesi esnasında sigortalanabilir küçükbaş hayvan sayısı 1 ila 100 baş aralığında olan işletmelere yönelik poliçe primi üzerinden yüzde 15 prim indirimi uygulanacak.

Kümes hayvanları hayat sigortasında dar ve geniş kapsamlı tarifeler birleştirildi. Arıcılık sigortası tarife fiyatlarında yüzde 10 prim indirimi yapıldı.

Tüm sigorta branşlarda, sözleşmeli üretim yapan üretici ve yetiştiricilere yüzde 5, kadın çiftçilere yüzde 10, 40 yaş altı çiftçilere yüzde 5, engelli çiftçilere yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarıma yüzde 5 prim indirimi uygulanmasına devam edilecek.