Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Bolvadin'de açılışa katıldı ve ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Bolvadin'de açılışa katıldı ve ziyaretler gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Bolvadin\'de açılışa katıldı ve ziyaretler gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Bolvadin ilçesinde yapılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açılışına katıldı. Bağcı, tesisin ilçedeki tarım sektörüne faydalı olacağını belirtti. Ayrıca, Bolvadin Belediyesi'nin çalışmalarının sergilendiği fotoğraf sergisini ziyaret eden Bağcı, Toprak Mahsulleri Ofisi Alkaloid Fabrikası'nı da inceledi.

29.02.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde açılışa katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Bağcı, yapımı tamamlanan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açılışında, tesisin ilçedeki bütün tarım sektörüne faydalı olacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere dokunan kurum olduğunu belirten Bağcı, "Üreticilerimizin ürünleriyle tüketicilere de bir nevi dokunuyoruz. Afyonkarahisar ve Bolvadin de hem tarımda hem de hayvancılıkta önemli bir merkez. Burada hizmetlerimiz daha da artacaktır. Üreticilerimize ve tüketicilerimize daha rahat şekilde hizmet sunacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da kentin Tarım ve Orman Bakanlığından güzel destekler aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açılışı yapıldı.

Bağcı, daha sonra Bolvadin Belediyesinin çalışmalarının konu edildiği çarşı merkezindeki fotoğraf sergisi ile Toprak Mahsulleri Ofisi Alkaloid Fabrikasını ziyaret etti, incelemede bulundu.

Kaynak: AA

Ahmet Bağcı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Bolvadin'de açılışa katıldı ve ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 16:34:51. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Bolvadin'de açılışa katıldı ve ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement