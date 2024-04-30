Tarım ve Orman Bakanı: Başka ülkelerin sularında da avcılık yapabilmeniz için çalışıyoruz

Güncel

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Başka ülkelerin sularında da avcılık yapabilmeniz için önemli çalışmalar yürütüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığında "Su Ürünleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kendi sularımızda olduğu gibi, sizlerin başka ülkelerin sularında da avcılık yapabilmeniz için önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Su Ürünleri İstişare Toplantısı Tarım ve Orman Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya balıkçılar tarafından yoğun katılım gösterildi. Deniz ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının da hedeflendiği toplantı da yol haritaları belirlendi.

"Bütün çalışmalarımızı sektörlerin bizzat kendisi ile bir araya gelerek, istişare ederek gerçekleştiriyoruz"

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2020 yılından bu yana su ürünleri kaynaklarımız koruma ve kullanma dengesi içinde yürüttüğümüz iki tebliğ vardı. Bu iki tebliğin süresi 31 Ağustos'ta sona erecek. Belirli bir aşamaya getirdiğimiz ticari balıkçılığımızın yol haritasını belirleyecek olan yeni tebliğe sizlerin de görüşlerini alarak son şeklini vermiş olacağız. 2024 - 2028 yılları arasında dört yıllık süre ile yürürlükte olacak bu tebliğ için hem balıkçılığımıza hem ülkemize hem de milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bakanlık olarak bütün çalışmalarımızı sektörlerin bizzat kendisi ile bir araya gelerek, istişare ederek gerçekleştiriyoruz. Bu gün de onlardan birisini örnek olarak burada yaşamış olacağız" dedi.

"Unutulmamalı ki doğal kaynaklarımız sonsuz değil"

Yumaklı, "Dünya'da avcılık yolu ile elde edilen su ürünlerinde sınır noktasına ulaşıldığı artık kabul gören bir yaklaşım. Sadece bizim ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında bu konuda alarm zilleri çaldığı herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Bu yaklaşım avcılık yolu ile üretimi arttırmaktan ziyade sabit bir seyirde devamlılığını sağlamaya yönelik bir husus. Bu nedenle su ürünleri avcılığında dünya genelinde çok sıkı koruma tedbirlerinin geldiğini herhalde sizlerde yakinen takip ediyorsunuz. Bizim politikalarımızın temeli de deniz ve iç sularımızda ki su ürünleri kaynaklarımızı koruyup bunların sürdürülebilirliğini sağlamak olacaktır. Unutulmamalı ki doğal kaynaklarımız sonsuz değil. Bu kaynaklar sadece bu gün için değil bizler için gelecekteki nesillerimizden aldığımız bir emanet. O yüzden bütün doğal kaynaklarımıza aynı yaklaşımla uygulamalarımızı oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ülkemiz 100'ün üzerinde ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştiriyor"

2022 yılında dünyadaki su ürünleri üretiminin 185 milyon ton olarak gerçekleştiğini ifade eden Yumaklı, "Bunun 91 milyon tonu avcılıktan, 94 milyon tonu da yetiştiricilikten elde edilmiştir. Kayıtlarımıza göre, 2023 yılı su ürünleri üretimimiz ise yaklaşık 1 Milyon ton olarak gerçekleşmiş, bunun 400 bin tonu avcılıktan elde edilmiştir. Bugün ülkemiz 100'ün üzerinde ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştiriyor. Toplam ihracatımızın yüzde 40'ını ise AB ülkelerine yapıyoruz. 2023 sonu itibarıyla bunun rakamsal karşılığı da 1.7 Milyar doların üzerindedir. Ayrıca, kendi sularımızda olduğu gibi, sizlerin başka ülkelerin sularında da avcılık yapabilmeniz için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Afrika ülkeleri başta olmak üzere 15 ülke ile anlaşmalarımızı imzaladık. 12 ülkeyle de anlaşma imzalamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sizlerin ekmeğine ortak olmaya çalışan, ruhsatsız olarak kaçak av yapan 601 gemiye el konuldu"

Bakanlık olarak su ürünleri ile ilgili uygulanan politikaların ve verilen desteklerin olumlu etki ve yansımalarının görüldüğünü söyleyen Yumaklı, "Bildiğiniz gibi, 49 yıl sonra Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Bu sayede sektörün günümüz ihtiyaçlarını karşılayan mevzuatı hayata geçirildi. Yapılan bu değişiklikle, özellikle yasadışı balıkçılıkla mücadele konusunda çok önemli mesafeler katedildi. Kanunun güncellenerek yürürlüğe girdiğinden beri, sizlerin ekmeğine ortak olmaya çalışan, ruhsatsız olarak kaçak av yapan 601 gemiye el konuldu. Yaptığımız bu uygulamaların olumlu etkilerini de sektör tarafından gözlemlendiğini ve bizlere bu memnuniyetin iletildiğini de söylemek istiyorum" dedi.

Balıkçılık ile alakalı getirilen önlemlerin verdiği olumlu sonuçlara değinen Yumaklı, "Hopa'da mavi yüzgeçli orkinos, Karadeniz'in birçok yerinde mersin balığı, uzun bir aradan sonra Marmara'da uskumrunun görülmesi de ve kırlangıç balığının artması da bu güzelliklere sizlerle birlikte şahit olmamıza sebep oldu. Getirilen balıkçılık yönetim önlemleri, ilk başta aleyhe gibi görünse de daha sonraki pozitif sonuçları hepimizi memnun eder durumda" dedi.