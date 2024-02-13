Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 724 bin 250 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak yatırımlarda inşaat çalışmalarını başlattıklarını açıkladı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır, Van ve Artvin'de 724 bin 250 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak yatırımlarda inşaat çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Toplam 4 milyar 567 milyon lira sözleşme bedelli su alanındaki bu yatırımlarımız üreticilerimize, yöre halkına ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı, X sosyal medya hesabından sulama yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suyun gücünü milletle buluşturmaya, üreticilerin gücüne güç katmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Iğdır Tuzluca Barajı, Van Çaldıran Çubuklu Barajı ve Artvin Ardanuç Sulaması projelerinin inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Böylelikle üç ilimizde toplam 724 bin 250 dekar tarım arazisi daha suya kavuşacak. Toplam 4 milyar 567 milyon lira sözleşme bedelli su alanındaki bu yatırımlarımız üreticilerimize, yöre halkına ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Paylaşımda verilen bilgiye göre, Iğdır Tuzluca Barajı'nın sözleşme bedeli 3 milyar 200 milyon lira, depolanacak su miktarı 265 milyon metreküp, yıllık enerji üretimi 100 milyon kilovatsaat ve sulamaya açılacak alan 676 bin 420 dekar olacak.

Van Çaldıran Çubuklu Barajı'nın sözleşme bedeli 590 milyon lira, depolanacak su miktarı 29 milyon metreküp ve sulamaya açılacak alan 37 bin 900 dekar olarak belirlendi.

Artvin Ardanuç Sulaması işinin sözleşme bedelinin 777 milyon lira ve sulamaya açılacak alanın 9 bin 930 dekar olacağı kaydedildi.